Detenidos dos hermanastros de 21 y 15 años por agredir a un policía en Vinalesa que sigue hospitalizado en estado grave

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 21 años de edad y a un menor de 15 años como presuntos autores de la agresión cometida el pasado sábado a un agente de la Policía Nacional fuera de servicio en la localidad valenciana de Vinalesa, según han confirmado fuentes del Instituto Armado a este diario.

El hombre, de 33 años de edad, se encuentra hospitalizado en estado muy grave por un traumatismo craneoencefálico tras arrojarle los agresores una piedra de grandes dimensiones en la cabeza.

El agente herido vive en el barrio de Gafaüt y es vecino de Vinalesa "de toda la vida", aseguran vecinos del municipio a EL ESPAÑOL.

Según avanza este viernes el diario Levante-EMV, los dos jóvenes detenidos como presuntos autores de esta agresión son dos hermanastros que tienen antecedentes por robos.

Al parecer, según unos testigos que presenciaron los hechos, intentaban robar unos palomos de competición (aves de alto valor) del palomar de una finca. El agente -que no se encontraba en servicio- intervino y fue cuando recibiría el golpe, aunque los investigadores no han encontrado ninguna señal de forzamiento en el edificio.

El arresto se produjo en Burjassot poco antes de la medianoche de este martes después de que los dos fueran identificados gracias a la imagen de una cámara que los captó caminando por una calle, a la salida de Vinalesa, la tarde del pasado sábado, tras atacar presuntamente al policía.

El Ayuntamiento de Vinalesa lamenta los hechos ocurridos este fin de semana en un comunicado institucional en el que afirma que el incidente se encuentra actualmente en fase de investigación.

El consistorio asegura el caso está siendo coordinado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado -Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local- que trabajan conjuntamente para esclarecer estos hechos.

Desde el gobierno municipal trasladan un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, al tratarse de un suceso puntual y en el que se están poniendo todos los medios para resolverlo.

