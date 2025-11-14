El desgarrador relato de una víctima de la dana: "La última vez que hablé con él el agua le llegaba a las rodillas"

Las transcripciones de llamadas registradas en el servicio de teleasistencia de usuarios y familiares la tarde de la dana del 29 de octubre revelan los angustiosos momentos de algunas de las víctimas de la tragedia del pasado año.

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye el procedimiento por la gestión de la dana ha unido a la causa una nueva transcripción de llamadas registradas en el servicio de teleasistencia de usuarios y familiares la tarde de la tragedia.

En concreto, se reproducen las repetidas conversaciones que mantuvo la hija de una víctima en la que avisaba a las operadoras de la situación de su padre, con movilidad reducida y que estaba solo: "Yo la última vez que pude hablar con él dice que el agua le llegaba a las rodillas".

La transcripción, recogida por Europa Press, detalla cómo el propio usuario informa al servicio de teleasistencia de que el agua ha entrado en su hogar. "Tengo medio metro de agua en casa", llega a decir el hombre, a lo que la operadora le pide que intente refugiarse en un lugar alto y le dice que va a intentar avisar a su hija.

En una segunda llamada, la operadora vuelve a hablar con el usuario: "Su hija está yendo para allá ¿vale? Para intentar sacarle de allí. Quiero que tenga el móvil en la mano en todo momento, ¿me escucha?, por favor, contésteme".

La siguiente conversación es ya con la hija de este hombre de avanzada edad y es ejemplo de la angustia del momento:

-... a ver, mi padre es de movilidad reducida, estamos atrapados en la carretera. No podemos acceder porque el agua ya... es que nos vamos a cubrir de agua nosotros también.

-Madre mía...

-No podemos. Mi padre es de movilidad reducida, y...

--Sí, lo sé, me lo ha contado ... Es que, sabes que pasa? Que el 112 no nos... 112 no coge el teléfono. Dime.

--¿Y los bomberos? Ya.. no coge ya el teléfono porque se ve que habrá llegado el agua a los enchufes y ya no va. Entonces, es por si los bomberos... ¿lo saben? Es que...

--Voy a preguntarle a ..., espera. Me dice ... que está en contacto con el 112 ¿vale? Cualquier novedad que tengas me lo vas diciendo ¿vale? Nos vuelves a llamar, ¿vale?

--Ya.. no, si estoy totalmente desconectada de él, ya no se si...si... no lo sé, ya nada, no puedo hablar con él por teléfono... nosotros no podemos llegar hasta allí

--Ah, ¿él está solo en la casa?

--Claro, él está solo en la casa. Él está solo. Entonces...yo la última vez que pude hablar con él dice que el agua le llegaba a las rodillas, pero

--Ay, madre de mi vida

--Y a tu compañera se lo he dicho, ya lo sabe, que está solo.

--Ah, no, pero yo ese detalle no lo sabía. Pero ella sí lo sabe. Está haciéndolo ella, no te preocupes

--Vale, vale, gracias. Es que él no puede caminar tampoco.

--Ay, madre mía. Esto parece el fin del mundo, eh.

--Ya, es una locura

--Está toda Valencia igual.

Se da la circunstancia de que la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha requerido este mismo viernes a la Conselleria de Emergencias, para que, en el plazo de tres días, informe si consta alguna orden específica a los centros de intermediación del servicio de teleasistencia, emitida los días 28 y 29 de octubre de 2024, para que emitieran avisos a los usuarios respecto del riesgo provocado por la dana del 29 de octubre de 2024, ya sea directamente, ya sea a través de sus familiares.