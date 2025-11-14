La ciudad cerca de Valencia más buscada para vivir: está a cinco minutos de la capital y se alquilan pisos desde 850 euros

Encontrar piso se está convirtiendo en algo parecido a un deporte de riesgo. En Valencia, por ejemplo, los precios de alquiler y compra son muy elevados, aunque esto se comienza a trasladar también a las localidades limítrofes. Pero todavía son algo más baratas.

Por ejemplo, la periferia de la ciudad de Valencia se ha establecido como el área urbana que ha permitido el desahogo de esta presión inmobiliaria del alquiler fuera de las capitales de provincia. En Valencia, una de las que más reciben esa demanda es Torrent, a cinco minutos de la capital.

Se encuentra entre las localidades de España con mayor demanda relativa en términos de alquiler, mientras que Valencia y Alicante se quedan por debajo del top 50. Allí se alquilan pisos desde 850 euros.

Así se desprende del ranking elaborado por el portal web de vivienda Idealista, el cual muestra las poblaciones que presentan mayor demanda relativa de alquiler. Y es que, mientras Valencia se encuentra en el puesto número 54, Torrent ocupan el lugar 23.

En la clasificación de Idealista, la capital del Turia también es superada por la localidad de Moncada, que ocupa el puesto número 44, por Puerto de Sagunto, en el lugar número 47, y por Gandía, que se sitúa justo por encima de Valencia en el puesto 53.

En concreto, la primera población en la lista de la Comunitat Valenciana es Torrent, con un precio medio de alquiler de 1.263 euros mensuales. Pero también es posible encontrar oportunidades para alquilar a un módico precio, ya que hay casas desde los 850 euros al mes.

La ciudad, ubicada en la comarca de L'Horta Sud, cuenta con una población de 89.401 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y es de los núcleos urbanos más relevantes de la provincia debido a su proximidad a la capital y a su gran tamaño.

Cuenta con una excelente conexión con la capital a través de la red de metro y es uno de los términos municipales con mayor masa de población de la provincia, de la que se encuentra a una distancia de 10 minutos.

No solo tiene relevancia en la actualidad, ya que su historia documentada se remonta a miles de años atrás. Y es que, aunque su fundación oficial se remonta a la Reconquista, los vestigios arqueológicos hallados en la zona revelan que ya existía presencia humana en este territorio desde la Edad del Bronce.

A partir del siglo VIII, tras la llegada de los musulmanes, Torrent entró en una nueva etapa de transformación, la cual todavía prevalece en su casco urbano. Sus calles estrechas y sinuosas, plazas escondidas y vías sin salida son el reflejo perfecto de esa época histórica.

La fundación oficial de Torrent tuvo lugar en 1248, diez años después de la conquista de Valencia por parte del rey Jaime I.