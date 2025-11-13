Vox rechaza en el Congreso destinar más recursos a los artistas falleros: "Ya reciben suficientes ayudas"

"Los artistas falleros ya reciben suficientes ayudas". Así ha conseguido el diputado de Vox en el Congreso Joaquín Robles indignar a todo un colectivo de profesionales de la falla. De hecho, el Gremio de Artistas Falleros no ha tardado en responder a las declaraciones "indignantes", y ya han pedido al partido una rectificación.

Con estas palabras se escudó este martes en la comisión de Cultura del Congreso de los Diputados que aprobó, con el único voto en contra del partido de Abascal, una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a emplazar a todas las administraciones públicas implicadas a "coordinarse y poner recursos" destinados a la compra, reforma, rehabilitación y modernización de la Ciudad del Artista Fallero.

Un lugar de la ciudad de Valencia que ha perdido brillo, y donde antaño reunía los talleres de falla más importantes, ahora solo quedan naves vacías o reconvertidas para cualquier otro uso. Para impedir que este barrio desaparezca hace falta inversión, algo que Vox no ve del todo bien.

Por ello, para el Gremio Artesano de Artistas Falleros de Valencia, las declaraciones de Robles son indignantes, a través de un comunicado ha pedido a Vox una rectificación. "Revelan un notable desconocimiento de la realidad del colectivo y su labor esencial en las Fallas", aseguran.

El colectivo gremial añade en el comunicado que las palabras del diputado de Vox suponen una "total y desvergonzada falta de respeto por la fiesta, que es fuente de empleo y parte básica del engranaje cultural y económico valenciano, y por quienes la hacemos posible".

Ante esta situación, desde el Gremio han instado a Vox a "rectificar su tono despreciativo" y han avanzado que invitarán "formalmente" al diputado a "conocer de primera mano la Ciudad del Artista Fallero y al colectivo artesano".

Asimismo, han garantizado que seguirán "luchando y reclamando a las instituciones, local, provincial, autonómica y nacional el apoyo e impulso que la profesión merece" como "eje central de la fiesta que es y cuya catalogación debe ser reconocida cuanto antes".

Además, Compromís resalta que la inversión en su rehabilitación "no solo garantizaría la continuidad" de la declaración de la fiesta como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, "sino que también contribuiría a la creación de ocupación, al fomento del polo cultural y al refuerzo del tejido económico y social de la ciudad".

Por todo ello, considera "imprescindible contar con el apoyo de las administraciones públicas para impulsar una inversión significativa que permita reformular y rehabilitar" la Ciudad del Artista Fallero, "garantizando su funcionalidad y proyección como referente cultural y artístico haciendo de esta zona singular un auténtico distrito cultural y creativo".

La alcaldesa de Valencia y presidenta del PP en esta ciudad, María José Catalá, también ha mostrado su desacuerdo con las afirmaciones del diputado de Vox en el Congreso.

"No estoy de acuerdo", ha afirmado Catalá respecto a las declaraciones de Robles, al tiempo que ha considerado que están hechas "desde una distancia y un desconocimiento del sector bastante evidente".

A su vez, la primera edil ha discrepado también con Compromís respecto a la propuesta planteada en favor de la Ciudad Fallera, por haberla planteado ahora que no está en el gobierno de la ciudad de Valencia y presentarla desde la oposición.

"También he de decir que lo de Compromís también hay que hacérselo ver" porque "presenta una PNL en el Congreso de los Diputados ahora que ya no está en el gobierno, después de haber estado dos legislaturas en el gobierno sin hacer inversiones en la Ciudad Fallera y sin mejorar las ayudas a los artistas falleros", ha remarcado María José Catalá. "Qué fácil es hacer estas iniciativas cuando uno está en la oposición", ha agregado.

Tras ello, la alcaldesa ha señalado: "No estoy en absoluto de acuerdo con el diputado de Vox, pero he de decir que tampoco estoy nada de acuerdo con la actitud de Compromís". "Bien podía haber mejorado las ayudas a los artistas falleros y haber hecho las inversiones correspondientes y el proyecto correspondiente en la Ciudad del Artista Fallero en los ocho años en los que ha estado gobernado esta ciudad", ha insistido.

Catalá ha recordado que durante esos dos mandatos "el alcalde era de Compromís", Joan Ribó, y ha reiterado que "es fácil" hacer esas peticiones "ahora desde la oposición". "Esto es, desde luego, hacer un poco de trampa, ¿no?", ha indicado.

Desde el grupo de Compromís en consistorio valenciano, Pere Fuset ha señalado que "si Catalá se suma a criticar las insultantes declaraciones de Vox respecto a los artistas falleros, debe hacerlo también respecto a su gobierno". Así, ha expuesto que "PP y Vox rechazaron exactamente la misma propuesta aprobada en el Congreso en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de abril, cuando Compromís la presentó".

"Volveremos a presentarla y esperamos que en esta ocasión rectifiquen" y que "su concejal de Fallas --Santiago Ballester (PP)-- no se limite a argumentar que no se puede intervenir en talleres privados", ha añadido Fuset en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Por parte del PSPV-PSOE, Nuria Llopis ha criticado "el desprecio del gobierno de Catalá hacia el mundo fallero después de las declaraciones de Vox, sus socios en el Ayuntamiento" y ha apuntado que a eso "se añade la pasividad del PP para impulsar un proyecto como el Plan Estratégico de la Ciudad del Artista Fallero que iniciaron los socialistas durante el anterior gobierno para regenerar el entorno" ante "la situación de degradación que vive" ese enclave.

Llopis ha lamentado, en un comunicado, que el actual ejecutivo lo esté "demorando injustificadamente durante dos años" y ha afirmado retrasar un "proyecto fundamental para los artistas falleros" únicamente "empeora la situación".