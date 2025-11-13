Vox presiona al PP: propone endurecer los criterios para extranjeros en la Renta Valenciana de Inclusión

El portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, durante una sesión de control al president de la Generalitat. Rober Solsona/Europa Press

Vox ha presentado sus enmiendas a la Renta Valenciana de Inclusión en las que propone endurecer los requisitos necesarios para acceder a la prestación, especialmente los criterios que debe cumplir la población migrante para optar a las ayudas.

En concreto, en uno de los escritos presentados por la formación política de Santiago Abascal y a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Vox exige "implementar un itinerario de inclusión que garantice el aprendizaje del idioma, la alfabetización, la plena participación cultural y convivencial atendiendo a la costumbre del país".

Esta 'hoja de ruta' que propone sobre la RVI también afectaría "al acceso al empleo y la renuncia a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres".

La modificación del apartado 3 del artículo 17, que hace referencia a cómo debe ser el Plan de Atención Individual de Inclusión (PAI) creado por los profesionales de Servicios Sociales para hacer efectiva la ayuda, es una de las que la formación quiere implementar sobre la ley que modificó el Gobierno valenciano.

Tal y como informó este diario, Vox buscaría presionar al PP en torno a la modificación de la Renta Valenciana de Inclusión, impulsada por la Conselleria de Servicios Sociales que dirige Susana Camarero.

Pero esta ley viene de mucho más atrás, desde la primera legislatura del gobierno del Botànic integrado por el PSOE y Compromís. Se trata de una de las medidas estrella de Mónica Oltra, que fue impulsada cuando se encontraba al frente de la Conselleria de Igualdad.

Ahora, con la presentación de enmiendas, Vox defiende que la RVI sea de carácter temporal, extraordinaria y vinculada a la búsqueda de trabajo. Esto supone la puesta en marcha de mayores limitaciones temporales a la prestación y otras restricciones para acceder a la prestación.

"Ocupación y prácticas denigrantes"

En las enmiendas presentadas, concretamente en el artículo 51, Vox también solicita que conste como infracción 'muy grave' "la situación de ocupación de la vivienda sin título habilitante por parte de personas beneficiarias de la RVI".

Un criterio que comparte con la realización "de prácticas denigrantes contra la infancia o la mujer, que sean contrarias al principio de igualdad o que atenten contra los valores convivenciales".

En este sentido, la formación reclama incluir "no haber sido condenado mediante resolución judicial firme, en los 12 meses anteriores a la solicitud, por la comisión de delitos contra la libertad sexual; la inviolabilidad del domicilio; la integridad física; delito de lesiones; homicidio y sus formas, matrimonios ilegales o delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico".

Temporalidad

Cabe destacar que en las modificaciones propuestas por Vox, también contempla la reducción de la temporalidad de la ayuda de seis a tres años siempre sujeta a la revisión para renovar la prestación.

"Es una prestación periódica y vinculada al mantenimiento de los requisitos y condiciones que originaron el derecho a su percepción, sujeta a que se mantengan los requisitos y las condiciones que originaron el derecho a su percepción", reza el escrito.