Un niño de dos años muere atragantado por un anacardo en un parque de Valencia: falleció antes de llegar al hospital

Un niño de dos años ha perdido la vida este pasado martes tras sufrir un atragantamiento con un fruto seco cuando se encontraba en un parque de la ciudad de Valencia, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencia (CICU).

Los hechos tuvieron lugar sobre las 17.40 horas del martes, cuando se solicitó la intervención del CICU para asistir a un niño que estaba inconsciente al parecer debido a un atragantamiento en un parque.

Hasta el lugar de los hechos, el CICU movilizó una unidad del SAMU, una unidad SVA de enfermería y una unidad Soporte Vital Básico.

Hasta la llegada de los servicios sanitarios de emergencias, desde el CICU se dieron indicaciones de cómo proceder.

Una vez en el lugar, los servicios sanitarios realizaron la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado al menor, que fue evacuado al Hospital La Fe pero falleció durante el traslado.

Por su parte, el colegio en el que estaba matriculado el niño de dos años ha trasladado el pésame a la familia y ha pedido una oración por ellos y por el fallecido. Se trata de un colegio concertado muy conocido en el barrio de Campanar en el que la noticia ha generado un gran dolor.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la noticia ha conmocionado a los padres del centro, quienes han compartido sus condolencias en redes sociales. Con sus comentarios y en los círculos internos del centro se han mostrado muy afectados y se han solidarizado con los padres del niño.

