Morant reconoce que no quiso atender a Gan Pampols para abordar la reconstrucción: "Era una estrategia de maquillaje"

La colaboración entre el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana ha sido una de las grandes asignaturas pendientes de las labores de reconstrucción tras la dana. Un trabajo conjunto que un año después todavía no se ha materializado.

En este sentido, Diana Morant ha reconocido que en los meses en los que Francisco José Gan Pampols asumió la Vicepresidencia para la recuperación de Valencia, ignoró las llamadas y los mensajes que este le envió para abordar esa colaboración con el Ejecutivo central.

Ante las preguntas de los medios de comunicación, la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades aseguró que la figura de Pampols suponía una "estrategia de maquillaje" de la Generalitat.

"Yo no iba a participar de la estrategia de maquillaje del señor Mazón", explicó ante los periodistas antes de incidir en que "no era necesaria" la colaboración del vicepresidente. "No necesitábamos su colaboración", dijo.

Fue el propio Pampols quien dio a conocer que la ministra no atendió a sus llamadas ni mensajes en una entrevista en Las Provincias en la que explica que trató de ponerse en contacto con ella a través de otras figuras del partido.

Una falta de comunicación que el propio Pampols hizo evidente a lo largo de su trabajo en la Administración valenciana y que, ahora, el nuevo vicepresidente para la recuperación, Vicente Martínez Mus, ha criticado.

Durante su visita a las obras del túnel entre las estaciones de Alacant y Xàtiva, Mus ha criticado a Morant por hacer "política partidista de una tragedia desde el principio" al no haber contactado con su predecesor como vicepresidente para la recuperación, Gan Pampols.

Ha criticado la postura de Morant, con declaraciones "desafortunadas" y una actitud que "no ha sido la adecuada".

Para él, la ministra "ha jugado más su papel de candidata o de aspirante a presidir la Generalitat que la del representante del Gobierno y, sobre todo, de valenciana preocupada por la recuperación".

Comisión mixta

La materialización de una colaboración entre administraciones, que todavía no se ha producido, habría tenido lugar con la creación de una comisión mixta que integrara a todos los agentes implicados en la reconstrucción.

La primera vez que se habló de la creación de una comisión mixta fue a principios de abril de 2025, cuando el vicepresidente Gan Pampols, subrayó en el foro 'Wake up, Spain!' que no había noticias sobre la posibilidad de poner en marcha una comisión mixta.

En el foro, destacó que este órgano permitiría "mejorar en todo". "Una comisión materializa la unidad de esfuerzo y evita duplicidades", señaló Gan Pampols.

Hace seis meses, Pampols apuntó que las dos administraciones sólo se comunicaban "por procedimiento". "No estamos viendo complementariedad de las ayudas tampoco", advirtió el vicepresidente segundo.

"Unos municipios avanzan más rápido que otros, en parte por su capacidad de gestión, pero si hubiera un único interlocutor con una ventanilla única, todo sería mucho más eficaz para los ciudadanos", concluyó.