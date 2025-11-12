La universidad de Valencia en la que estudió el cantante Mora: "Mis padres no podían pagar la carrera y la hice a distancia"

La práctica hace al maestro. El talento de los artistas es, en gran medida, innato. Por casualidad, descubren que tienen una voz perfecta para cantar, estilo propio y mucha actitud. Pero para llegar a lo más alto, necesitan ir de la mano.

Porque es muy complicado caminar solo, y junto a un equipo de profesionales que aconsejan y enseñan, todo se hace más sencillo. Es lo que le ocurrió al cantante puertorriqueño Gabriel Orlando Mora Quintero, más conocido Mora.

Desde antes de sus inicios en la música, su vida ha estado ligada a Valencia. Eso sí, no presencialmente, ya que el propio artista asegura que sus padres "no podían pagar lo que costaba la carrera": "La tuve que hacer online", añade.

EL ESPAÑOL pudo hablar con el cantante puertorriqueño minutos antes de la gala de Los40 Music Awards Santander 2025, premios a los que estaba nominado y en los que, además, actuaba.

Así, el artista mostró su amor por la ciudad de Valencia y su alegría por estar allí: "Valencia me gusta de por sí, vine hace poco y no pude ver mucho, pero la vez anterior sí".

También sabe que la celebración de esta gala en Valencia no es casualidad, sino que se hizo como una muestra más de apoyo a los afectados por la dana.

Sobre su vínculo con la ciudad, Mora admite que "iba a estudiar" en Berklee: "Nunca vine porque no tenía dinero para venir, y lo tuve que hacer online". "Cada vez que paso por ahí pienso que a mí me tocaba estudiar allí", confiesa.

No se trata de una universidad cualquiera. Es el campus de Berklee de Valencia, el primero internacional establecido por el prestigioso Berklee College of Music, y el primero fuera de Boston.

Ubicado en la emblemática Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, España, este campus de 3.600 metros cuadrados ha sido diseñado específicamente para la música y está equipado con tecnología de vanguardia.

Así, aspira a ser un centro de lanzamiento para las carreras internacionales de los estudiantes con mayor talento musical. Para ello ofrece un plan de estudios único, así como un Centro Internacional de Carreras para apoyar a los estudiantes en su transición de estudiantes a profesionales de la música.

En septiembre de 2012, el campus presentó los primeros programas de maestría de Berklee College of Music en música contemporánea (Composición para Cine, Televisión y Videojuegos; Interpretación Contemporánea (con especialización en Producción); y Negocios Globales del Entretenimiento y la Música), y en septiembre de 2013 lanzó un cuarto programa de posgrado: Producción Musical, Tecnología e Innovación.

Además, el campus ofrece los programas First Year Abroad y Study Abroad para que los estudiantes de Berklee de Boston estudien durante uno o dos trimestres en Valencia, programas de verano y especiales, así como una nueva forma para que los músicos de todo el mundo se unan a la comunidad musical global como intérpretes, profesionales y líderes.