Rosario, trabajadora argentina en Valencia, sobre el coste de vida: "Trabajé 15 días y no puedo ni pagar el alquiler"

El coste de vida en España va en aumento. Los alquileres, la compra, el ocio, cada vez son más aspectos de la vida cotidiana que no paran de incrementar su precio y obligan a muchos ciudadanos a replantear sus perspectivas de futuro.

Es el caso de Rosario, que al cobrar su salario se ha visto obligada a reflexionar sobre el alto coste de vida de Valencia, ya que sus ingresos no le alcanzan para pagar el alquiler mensual.

Ella es argentina y vive en Valencia desde hace meses. Tras dos semanas trabajando, ahora ha cobrado su sueldo, algo que le ha obligado a "recalcular" su futuro personal.

"Acabo de cobrar mi primer sueldo, o sea, la mitad porque solo llevo dos semanas trabajando y no me llega ni para la renta", asegura Rosario.

"¿Qué hago?", se pregunta mientras afirma que está recalculando la vida. Ella trabaja en hostelería, uno de los sectores con menor remuneración media por trabajador según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y está comenzando su experiencia laboral en Valencia.

Es por ello que algunas personas le han advertido de que, para ellos, el problema no son los sueldos, sino el precio de la vivienda, que no para de subir. "La realidad es que los sueldos no se corresponden con el coste de vida en España", afirma un usuario.

En el vídeo que ha publicado en redes sociales, los comentarios se han llenado de debates entre los usuarios, quienes aseguran que con 1.100 euros no es habitual que alcance para pagar el alquiler y que todavía sobre dinero.

Otros dicen que en Argentina se vive mejor que en España, algo que ha generado todavía más debate entre los seguidores de Rosario.

Alquiler en Valencia

Pero, por encima de todo, el coste del alquiler es el principal motivo de crítica de los usuarios, ya que en la Comunitat Valenciana no ha dejado de incrementar en los últimos meses.

El precio de los alquileres se ha incrementado un 9,02% interanual en la Comunitat Valenciana en el mes de octubre, si bien han registrado un leve descenso mensual del 0,09%, y se han situado en 10,78 euros/m2 de media.

Así lo refleja el informe mensual de pisos.com, que sitúa el coste del alquiler en la provincia de Valencia en 11,83 euros/m2, un 8,67% más que el año pasado pero un 0,32% menos que en septiembre.

Es la provincia con el precio más elevado en la Comunitat Valenciana. La ciudad de Valencia alcanza los 16,38 euros/m2, tras un aumento del 4,47% interanual y un descenso del 0,24% intermensual.