Mazón resiste la comisión de investigación: "He dejado de ser una excusa para quienes llevan tiempo sin arrimar el hombro"

Carlos Mazón llegó puntual a las 16:00 horas, a Les Corts Valencianes. Lo hizo acompañado de algunos de sus asesores más cercanos. Habían pasado 9 días desde su dimisión.

Le esperaban en la calle varias asociaciones de víctimas, entre proclamas como "Mazón a prisión" o "No somos muertos, somos asesinados", que denunciaron su veto en la comisión.

Mazón los esquivó entrando por otra puerta. Pero las pancartas, los gritos y las imprecaciones le han acompañado desde el fatídico 29 de octubre. Este martes se presentó ya en el Parlamento autonómico sin el peso de la presidencia de la Generalitat.

En la comisión de investigación de la dana, a la que acudió a petición propia, se permitió una actitud relajada y eludió responder a las preguntas de la oposición.

Entre ellas, su recorrido exacto de aquella tarde, por qué no se fue de la comida cuando fue informado sobre la situación grave de Utiel o dónde se encontraba cuando a las 19:10 y 19:36 horas le llamó la ex consellera Salomé Pradas para informarle de que iba a enviar el Es-Alert.

Pronunció un discurso escrito en el que no hubo novedad alguna y evitó entrar en la cronología del día D. "El único que dimite soy yo. He dejado de ser una excusa para quienes llevan tiempo sin arrimar el hombro", afirmó.

Los portavoces del PSPV y de Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví respectivamente, se mostraron nerviosos al ver que no les respondía a su interrogatorio.

El tono de la sesión se fue elevando conforme avanzaba para acabar en tensión.

Mazón parecía un mero observador de las demostraciones de indignación. "¿El único que dimite y ha asumido responsabilidades he sido yo. ¿Qué más quieren? ¿Qué más nivel de comparación pueden hacer?", terminó espetando, a modo de resumen de lo que había ido a decir.

La comparecencia duró menos de hora y media. Los tiempos estaban muy marcados. Turno de preguntas de la oposición, turno de respuesta en bloque de Mazón, turno de réplica de la oposición y último turno de contestación en bloque de Mazón.

Lo rígido del formato jugaba a su favor. Algo que no ocurrirá en la comisión del Congreso, donde está citado para el 17 de noviembre. Allí se tendrá que enfrentar a preguntas directas y será más incómodo.

Concentración de asociaciones de víctimas a la puerta de Les Corts. Biel Aliño / EFE

En total, el presidente de la Generalitat en funciones no habló más de media hora en el día en el que, por la mañana, Alberto Núñez Feijóo comunicó de manera oficial quién era el candidato del PP para sustituirlo: Juanfran Pérez Llorca.

Mazón no está investigado por la jueza de la dana porque sigue aforado al continuar como diputado. Pero la posibilidad de que eleve una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) es alta.

"Yo no tenía responsabilidad operativa de la emergencia. Nadie puede pensar que la gestión de una emergencia dirigida por mandos operativos con 30 años de experiencia puede depender de si yo realizaba llamadas desde un restaurante, desde el Palau o desde la India", apuntó.

"Nadie me pidió permiso para refrendar ninguna decisión del Cecopi. Nadie en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población, y si el mensaje Es-Alert no llegó a tiempo no fue porque alguien lo parara o bloqueara ni mucho menos porque Salomé Pradas, estuviera esperando una autorización que ni pidió ni necesitaba", añadió.

Mazón, a su llegada a la comisión. Biel Aliño / EFE

En cuanto a la parte política, reconoció los errores que ya admitió en su discurso de dimisión: que si hubiera sabido el contexto de la tragedia "habría cancelado" su agenda del 29 de octubre.

"Vengo aquí tras dejar mi cargo. Aquí se dirimen las responsabilidades políticas y las mías ya han sido asumidas. Siempre he pensado que mi futuro político era irrelevante. Por eso siempre dije que estaba vinculado a la reconstrucción. Mi dimisión parece insuficiente para quienes han querido desde el principio acabar con un Gobierno legítimo", señaló.

Mazón llegó a hablar de la importancia de la unidad política y del reto de enfrentarse al riesgo de otra dana similar. "Un año después, no podemos aceptar que en el barranco del Poyo haya un solo sensor o que los barrancos de Horteta y Gallego estén aún sin monitorizar", dijo en referencia a la Confederación Hidrográfica del Júcar.

De hecho, los ataques a los organismos estatales como la CHJ y la Aemet fueron una constante, como lo ha sido durante todo el último año.

Sobre la comida en El Ventorro -Baldoví le preguntó "cómo cojones no se marchó de ahí al saber de la situación tan grave en Utiel"-, Mazón expuso que estuvo "en una comida que fue en un contexto profesional con una profesional a la que están intentando arruinar la vida y que tuvo la mala suerte de estar ahí". "Desde luego no se habría producido si hubiéramos sabido entonces lo que vemos ahora", reconoció.

"Fue una reunión en la que, por supuesto, estuve atento, haciendo llamadas para conocer la evolución de la situación. Una emergencia que, hasta bien entrada la tarde, creía que estaba focalizada en Utiel y en cómo podía afectar a la Ribera y en una posible rotura a 13 horas vista de la presa de Forata, que era la información de la que disponía la consellera", detalló.

Después de que Mazón dijera, hacia el final de la sesión, que le "hubiera gustado reunirse con todas las víctimas" y mostrar su "respeto" hacia ellas, el PSPV-PSOE y Compromís saltaron.

El portavoz socialista, José Muñoz, acabó diciéndole: "Dices que tienes la mano tendida a las víctimas. La tienes abierta de los bofetones que les das día tras día". Y también: "Sinceramente, hubiéramos preferido que ese día hubieras estado incomunicado, porque solo bloqueaste todo".

Mazón permaneció impasible.