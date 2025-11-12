El Gobierno expropiará 160.000 m2 de 5 municipios de Valencia para encauzar el barranco de La Saleta

El Gobierno de España reactivó el pasado mes de abril el proyecto de encauzamiento del barranco de La Saleta, ubicado en Aldaia, que fue uno de los puntos de la tragedia del 29 de octubre del 2024, cuando en la fatídica dana el barranco se desbordó y anegó las calles del municipio.

Pero esta no fue una situación aislada. Desde hace décadas, el cauce presenta problemas de desbordamiento en el casco urbano.

El último de los proyectos de encauzamiento, aprobado en el año 2011 junto a otras actuaciones como en el barranco del Poyo, no salió adelante. Y, con La Saleta sin encauzar, llegó la riada.

Ahora, quince años después, el proyecto que ha vuelto a poner en marcha el Ejecutivo central a través del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) establece que las obras de encauzamiento pretenden "reducir el riesgo de inundación en los municipios implicados, principalmente en Aldaia y Xirivella".

EL ESPAÑOL ha consultado el informe publicado por el Miteco en el que se refleja que ambos municipios, junto a Valencia, concentran la mayor parte de las expropiaciones que contempla el plan de encauzamiento y ampliación del barranco de La Saleta.

En total, para llevar a cabo las obras de adecuación, el Ejecutivo expropiará casi 160.000 metros cuadrados en cinco municipios diferentes. Las localidades afectadas, además de Aldaia, Valencia y Xirivella, también serán Picanya y Alaquàs, todas ellas damnificadas por la riada del pasado año.

En el municipio por cuyo casco urbano transcurre La Saleta es el que concentra un mayor número de expropiaciones, hasta 146 parcelas en total. Por su parte, Valencia y Xirivella concentran 81 y 71 respectivamente, y Alaquàs y Picanya tan solo ocho y dos.

Tal y como adelantó Valencia Plaza, en superficie, pese a que Aldaia es la que más parcelas ve afectadas, Valencia y Xirivella son las que más aportan.

La capital del Turia concentra un total de 92.014 metros cuadrados, mientras que en Xirivella se expropiarán 65.378 metros cuadrados. En el caso del resto de localidades afectadas, Aldaia aportará 2.031 metros cuadrados y Picanya 171.

Alegaciones al proyecto

Pese a la apuesta del Gobierno por los proyectos que ya se aprobaron en su día, las actuaciones de encauzamiento han recibido contínuas alegaciones desde distintos organismos y asociaciones.

La última de ellas ha sido Acció Ecologista-Agró, que considera que no resuelve los problemas de inundabilidad.

Según explican, el acondicionamiento del barranco de la Saleta en el tramo entre Aldaia y el nuevo cauce del Turia en Valencia "no actúa sobre los principales motivos que aumentan el riesgo de inundación de la zona".

Muros de contención frente a posibles desbordamientos en La Saleta. Rober Solsona / Europa Press

Por ello, solicitan que se someta al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria, al plantearse su ejecución sin previa planificación de los cauces del Poyo y Pozalet que vierten a la Saleta.

Pero no han sido los únicos en apuntar aspectos, a su juicio, para mejorar del proyecto del Ejecutivo, ya que hasta Compromís presentó alegaciones.

De hecho, el diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, envió una carta a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y a la Confederación Hidrográfica (CHJ) solicitando "de forma razonada" que se retire el proyecto de desvío del barranco de La Saleta entre Aldaia y Quart.

A su juicio, el proyecto está "obsoleto", "rompe la realidad urbana del barrio del Cristo, entre ambas localidades, y "no servirá para mejorar la respuesta ante acontecimientos climáticos extremos".

Dos "grandes" actuaciones

En cuanto al proyecto de encauzamiento, el informe comprende dos "grandes" actuaciones. Por un lado, la adecuación del barranco de La Saleta y la conducción de derivación de Aldaia, y por otro, la creación de una Vía Verde de conexión con el nuevo cauce del Turia.

El proyecto prevé el soterramiento del barranco a su paso por Aldaia, y en el punto donde confluyen los accesos a esta localidad y a Xirivella y Alaquàs saldría de nuevo a superficie hasta empalmar con el nuevo cauce del Turia. Al inicio del tramo tendría una capacidad de 80-100 metros cúbicos por segundo y acabaría con 100-130.

Encauzamiento del barranco de La Saleta. MITECO

La intención es que en 2026 se acometa la primera actuación del proyecto pendiente para encauzar toda la cuenca del Poyo, de la que forma parte La Saleta, y que la totalidad esté completada en 2030.

Al menos, estas son las fechas que maneja el Gobierno de España para la actuación pendiente desde 2011 y que fue descartada por el propio Ejecutivo en 2021.