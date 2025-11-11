Ricard Camarena (51), chef, alto y claro: "No podemos hacer malabarismos cuando hay un marco legislativo que aprieta"

Es el número 1 y se siente "enormemente agradecido". Así lo refleja en la Guía de los 55 mejores restaurantes de la Comunitat Valenciana del experto gastronómico Santos Ruiz. Su local también repite este 2025 como el sexto mejor establecimiento vegetal del mundo por la We're Smart Green Guide.

El premio -los premios-, dijo, no es solo para él, sino para todos los miembros del equipo que forman Ricard Camarena Restaurant. "Reconocimientos como este nos animan a seguir mejorando cada día", señaló.

En su discurso, tras quedar en primera posición, por encima de Quique Dacosta que coronaba la lista desde hace almenos una década, reivindicó las necesidades del sector de la gastronomía: "No podemos hacer malabarismos cuando hay un marco legislativo que aprieta".

Sin duda, Ricard Camarena es un cocinero inquieto, también talentoso e inconformista. "La verdad es que mis palabras quiero que secunden las de Quique. No es un discurso ensayado pero sí que es un discurso muy reflexionado. Desde hace más de un año mi cabeza no para de darle vueltas a lo mismo", aclaró al inicio.

Como sector, cree que son "el más cohesionado, el más generoso que existe a todos los niveles" en la manera en la que comparten y abren sus casas, "entre nosotros mismos".

Una muestra de ello, afirmó, es en la generosidad. Se refirió a cuando alguien se forma en el equipo y luego triunfa fuera de él: "En otra empresa sería un espionaje industrial. Nosotros abrimos las puertas, compartimos".

Camarena no quiso olvidarse de la dana y así agradeció a las personas que trabajan en el mundo de la gastronomía: "El año pasado, en la manera que os involucrasteis y dejasteis todo para acudir a la llamada de los que necesitaban en ese momento. Pero como la dana, en todas las causas. Cuando los agricultores nos necesitan estamos allí. Representamos a nuestra tierra".

"Y no es por figurar en ningún lado, pero ha llegado el momento de trabajar para nosotros. El sector no es sostenible", advirtió después.

"Estructuralmente tenemos un problema endémico. No se trata de buscar horarios mejores y peores, sino de generar un marco sostenible en el tiempo", agregó el chef.

En este sentido, lamentó que cada vez es menor el ámbito de influencia "que está en nuestra mesa". "Hay un marco legislativo laboral e impositivo que no satisface las necesidades de nadie: ni de los que emplean ni de los empleados. En esas circunstancias, cada vez nos hacen más pequeños y nos estamos doblegando más", dijo, sin cortarse.

Sexto puesto mundial

Justo este martes, los editores de la prestigiosa clasificaciónWe're Smart Green Guide, en una gala celebrada en Londres, han proclamado al Ricard Camarena Restaurant en la sexta posición de los mejores restaurantes vegetales del mundo.

El establecimiento del cocinero valenciano se mantiene por segundo año consecutivo en una privilegiada sexta posición como mejor restaurante vegetal del mundo.

Este reconocimiento internacional "apuntala la propuesta verde de Ricard Camarena, al mismo tiempo que reconoce su labor creativa y sostenible con los vegetales en la alta cocina".

En un comunicado, el chef ha reconocido que para su equipo y para él es "un placer" formar parte de este selecto grupo de cocineros, "de este movimiento maravilloso que Frank impulsó hace ya algunos años y del que siempre nos sentimos partícipes", ha añadido.

El cocinero le ha dado las gracias al creador de esta guía, Frank Fol, "por hacerlo posible, por creer en la gastronomía desde un punto de vista tan sostenible y tan respetuoso".

Asimismo, ha destacado que la guía este "muy enfocada en los cocineros, en los productores y en el mundo vegetal" y ha dado la enhorabuena a todos los que han recibido reconocimientos, "porque sois referentes para nosotros".

Durante el último año, Ricard ha profundizado todavía más en el mundo vegetal y mantiene un menú totalmente vegetariano en su carta, que incluso puede llegar a convertir en vegano.

También ha desarrollado la marca Letern Sin Desperdicio, con el objetivo de reducir el desperdicio alimentario prácticamente a cero, maximizando el aprovechamiento de productos en todas sus etapas.

Ricard Camarena Restaurant entró en el Top 10 en 2021, por lo que ya lleva cinco años entre los mejores restaurantes vegetales del mundo.

La clasificación 2025 la encabeza el madrileño El Invernadero, seguido de Central (Perú), Flore (Países Bajos), Lamdre China y Vrijmoed (Bélgica). Tras la sexta posición de Ricard Camarena, el top 10 lo completan Villa Aida (Japón), Piazza Duomo (Italia), L'Oustau de Baumaniere y Humus x Hortense (Bélgica).

En la lista aparecen el restaurante valenciano La Salita, de la chef Begoña Rodrigo; y en el 29 otro de la terreta, Fierro, proyecto liderado por Carito Lourenço y Germán Carrizo.

La We're Smart Green Guide es la guía más prestigiosa dedicada a la cocina vegetal a nivel mundial. Reconoce a los restaurantes que destacan por su innovación, sostenibilidad y el uso creativo de vegetales en sus propuestas gastronómicas.