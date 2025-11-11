El PP afirma que Feijóo dará a conocer "rápido" el sustituto de Mazón tras "consultar" con el partido en Valencia

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha confirmado este martes que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dará a conocer "rápido" el nombre del candidato para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana tras "consultar" con el Partido Popular de la Comunitat Valenciana.

Tras ser preguntado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum por cuál es el principal escollo de la negociación con Vox y qué problema tiene Juanfran Pérez Llorca para que el partido no lo haya presentado como candidato todavía, Tellado ha asegurado que el líder de los populares "ha consultado con los compañeros de Valencia", y "tomará su decisión en el ámbito de sus competencias".

Tal y como ha avanzado este EL ESPAÑOL, la intención es que la decisión se tome esta misma semana. Si bien antes Génova quiere cerrar todo tipo de detalles. "El partido tiene sus tiempos y dentro del ámbito de sus competencias, el presidente tomará su decisión. Será rápido, me consta", ha reiterado Tellado este martes.

Ocho días después de que Mazón anunciara su dimisión, Génova todavía no ha desvelado quién será el aspirante a sustituirle. Un hecho que ha despertado cierta inquietud en la federación valenciana del Partido Popular y que alimenta las teorías de Vox de que no está claro el nombre a poner sobre la mesa.

Según todas las fuentes consultadas, no hay otra opción posible que no sea Juanfran Pérez Llorca, actual portavoz en las Cortes del PP y secretario general del PP de la Comunidad Valenciana.

El también alcalde de Finestrat, reapareció este lunes en Les Corts Valencianes. Tras la Junta de Portavoces, atendió a los medios para dejar claro que Génova es quien "toma la decisión".

Repetía una y otra vez "no soy candidato", mientras aseguraba que durante la semana pasada habló con miembros de la dirección nacional de su partido y con el propio Feijóo. El presidente del PP, aseguró, no le ha propuesto nada hasta la fecha.

"No puedo negar que mi nombre está sobre la mesa. Pero no creo que tenga que jugar a ningún tipo de especulación", indicó. "La dirección nacional decidirá", dijo en varias ocasiones, para añadir que "hay un diálogo permanente" entre ambas cúpulas, la valenciana y la de Madrid.

Si en algún momento le llega la propuesta, respondió: "Me lo plantearé y lo decidiré". Para ello, consideró, tienen que darse varios elementos, como tener el apoyo de su propio partido.

Pérez Llorca comentó que no tiene ninguna constancia de que el pasado viernes se celebrara una reunión en Valencia entre representantes nacionales de Vox y miembros del PP valenciano. Vox emitió un comunicado en el que trasladó que hubo "una primera toma de contacto".

Desde el partido confirmaron que hubo un encuentro presencial, pero no ha trascendido ni el lugar ni quiénes acudieron. En cualquier caso, Pérez Llorca destacó que más allá de reuniones "hay constantes contactos entre el PP y Vox" en la Comunitat Valenciana porque "la relación es fluida".

En mitad de este escenario, este martes comparece el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en la comisión de investigación de la dana en el Les Corts. Una cita en el calendario que, a tenor de los plazos, Génova querría dejar pasar antes de anunciar a su candidato para no eclipsarlo o 'mancharlo' de alguna manera.