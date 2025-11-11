Feijóo anuncia su propuesta para relevar a Mazón: Juanfran Pérez Llorca será el candidato del PP a presidir la Generalitat

El PP ha anunciado, por fin, su candidato a presidir la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón. Será, como avanzó EL ESPAÑOL, Juanfran Pérez Llorca, número dos de los populares valencianos y portavoz de esta formación en Les Corts.

Alberto Núñez Feijóo lo ha comunicado pasados 9 días desde la dimisión del actual líder del Gobierno valenciano en funciones y poco antes de su comparecencia en la comisión de investigación de la dana en el Parlamento valenciano.

Según ha trasladado el partido en un comunicado, el presidente del PP ha mantenido en la mañana de este martes una última conversación telefónica con Pérez Llorca (tras otras previas).

En ella, le ha comunicado su designación como candidato. Además, el secretario general nacional, Miguel Tellado, ha telefoneado a los presidentes provinciales para comunicarles la decisión de la dirección nacional, que ha contado con el respaldo unánime de los tres territorios.

El PPCV comunicará formalmente esta decisión a Vox así como al resto de grupos con representación en Les Corts Valencianes.

El anuncio se ha producido en una semana en la que la inquietud ya se había adueñado del partido por la tardanza de Génova, mientras Vox llevaba varias jornadas en la que urgía al PP a nombrar candidato.

Como ha informado este martes EL ESPAÑOL, fuentes del partido daban por hecho que la cuestión se resolvía esta semana. Sin embargo, el retraso ha dado lugar a multitud de interpretaciones mientras en la Comunitat Valenciana todo se encuentra parado a la espera de la nueva investidura.

Según todas las fuentes consultadas, no había otra opción posible que no fuera Pérez Llorca, pero había que cerrar importantes flecos que han aflorado las inseguridades sobre su nombramiento o los intentos de impulsar una alternativa a la interna.

Pero se trataba del mejor perfil de los posibles. Pues Feijóo a quien realmente quiere como candidata en un escenario de elecciones es a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Y es precisamente ese uno de los motivos que aparecían como causa de la tardanza: el hecho de dejarle claro a Pérez Llorca que es un presidente interino. Un mensaje que no es bien visto dentro del PP de la Comunitat Valenciana, donde consideran que el candidato a la Presidencia merecería una oportunidad de desarrollar su trabajo.

A ello se añade que existe enfado con Pérez Llorca en Génova desde el encuentro con presidentes provinciales del pasado 31 de octubre, en mitad del proceso de dimisión de Mazón, en el que pidieron un congreso regional y que Vicente Mompó fuera el nuevo líder del PPCV.

El movimiento fue interpretado como una rebelión en toda regla y hay quien opina que la dirección nacional estaría "haciendo pagar" a Pérez Llorca con el retraso del anuncio.

Igualmente, existían dudas sobre si poner a un perfil que no tuviera "nada que ver con la dana", según explicaban fuentes del entorno de Feijóo.

El número dos del PPCV no ha tenido labores de gestión en el Gobierno, pero su figura se asocia a Mazón y eso generaba dudas.

El apoyo de Vox

En cualquier caso, Génova se ha decidido y el siguiente paso es registrar la candidatura y lograr los apoyos de Vox en la investidura. Las fuentes consultadas por este periódico creen en que hay opciones de un acuerdo rápido de cara al primer pleno que se tendría que convocar entre el 24 y el 28 de noviembre.

Hasta la fecha ha habido avances en las negociaciones y la sintonía que han demostrado el PP y Vox en la Comunitat Valenciana ayuda a un pacto.

Pérez Llorca es un candidato que agrada a Vox porque ha negociado con este partido multitud de cuestiones en el Parlamento valenciano, como varias leyes y los Presupuestos.

La incógnita es si ahora Vox tiene en su radar otros cálculos como las elecciones extremeñas y le pudiera convenir estirar el chicle. Hay quien defiende que no sería comprensible que un territorio estuviera paralizado por estos motivos.