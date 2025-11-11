Catalá subraya su idea de seguir como alcaldesa de Valencia tras 2027: "El segundo mandato es el que más se disfruta"

Quiere mantenerse como primera edil de la ciudad y busca ostentar este cargo tras las elecciones municipales del 2027. Así ha reiterado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, su idea de continuar al frente del Consistorio para poder desarrollar el proyecto de gobierno que tiene para la capital valenciana.

"Un mandato es poco para un alcalde. En el primer mandato no puedes hacer todo lo que desearías", ha remarcado la también presidenta del PP en esta ciudad.

Asimismo, ha indicado que desde la alcaldía puede "contribuir muchísimo" a su partido "a nivel autonómico" y "ayudar como siempre" ha intentado hacer.

Catalá se ha pronunciado sobre la sucesión de Carlos Mazón al frente de la Generalitat en Lisboa, durante su visita a la Web Summit de Lisboa.

Así, la responsable municipal ha realizado estas declaraciones momentos antes de conocerse que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto al secretario general de esta formación en la Comunitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, como candidato para sustituir a Mazón al frente del Consell.

Preguntada por la posibilidad de que ella fuera la candidata a presidir la Generalitat tras la dimisión de Mazón, Catalá ha señalado que ha dicho "en muchísimas ocasiones" y "siempre" que quiere "ser alcaldesa de Valencia".

Tras ello, ha resaltado que tiene "un proyecto por desarrollar" que inició en este mandato, tras acceder a la alcaldía en los comicios de 2023.

"Llevo dos años trabajando en esta ciudad. Tengo un proyecto por desarrollar, un proyecto que para mí es muy ilusionante", ha asegurado.

En esta línea, ha apuntado que "quien está comenzando con su proyecto, quiere verlo florecer". "Yo quiero verlo florecer y quiero ver los resultados de mi apuesta por la ciudad de Valencia", ha insistido.

Asimismo, la alcaldesa ha añadido que esa es "evidentemente ahora" su "prioridad política" y su "proyecto político". Asimismo, ha aseverado que el presidente nacional del PP "sabe perfectamente", porque hablan "bastante", que "para Valencia es muy importante" que ella se "quede en la ciudad".

Preguntada por si tras acabar la actual legislatura podría postularse como candidata a la presidir la Generalitat, Catalá ha insistido en el mismo planteamiento: "Un mandato es poco para un alcalde".

"En el primer mandato no puedes hacer todo lo que desearías. Llegas y tienes muchos proyectos heredados que tienes que desarrollar analizándolos bien, dándoles tu estrategia particular o tu estrategia propia de gobierno", ha planteado, tras lo que ha considerado que "el segundo mandato es el que más se disfruta siempre".

"Creo que todo el mundo en Valencia sabe que yo quiero ser alcaldesa de Valencia. Creo que esa es una cuestión que es ya muy sabida. Llevo diciéndolo mucho tiempo y creo que es muy importante comenzar los proyectos, poder finalizarlos y hacerlo con ilusión. Yo ahora mismo estoy totalmente volcada con la ciudad", ha agregado.

Respecto al nombramiento de Pérez Llorca como sucesor de Mazón al frente del Consell, ha dicho, antes de que se confirmara, que el PP tiene "una cronología totalmente fijada" y ha asegurado que en esta formación no se precipitan y no hay improvisación.

"Somos un partido que piensa mucho en el territorio", ha apuntado, además de indicar que le consta que el presidente nacional "está hablando con todos" los representantes del PP valencianos y pidiéndoles opinión.

Catalá ha manifestado que es "muy importante" no tomar una decisión como la sucesión a la Presidencia de la Generalitat "de forma precipitada". "Nosotros nos tomamos muy en serio la Comunitat Valenciana", ha dicho, al tiempo que ha agradecido la "ronda de consultas" de la dirección nacional de su partido "con el territorio" valenciano.

"Agradezco la consideración que tiene mi presidente nacional, que no nos precipitemos" y "que no improvisemos" porque "esto no se improvisa", ha señalado, además de confiar en que el PP iba a actuar "bien, pensando sobre todo en la Comunitat Valenciana y en sus ciudadanos".