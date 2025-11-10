Valencia, entre las 100 mejores ciudades del mundo para vivir en 2026: "El uso de bicicleta y la conectividad son ejemplares"

Nadie cuestiona que Valencia se ha convertido en una de las ciudades más deseadas del mundo para vivir. Su apuesta por la sostenibilidad y por el progreso tecnológico de la ciudad ya son una insignia de la capital del Turia; algo que los rankings internacionales comienzan a valorar.

Y es que, según el informe World’s Best Cities 2026, elaborado por la consultora internacional Resonance Consultancy en colaboración con Ipsos, Valencia es la ciudad número 72 del mundo para residir.

Este estudio, que es uno de los más influyentes en el ámbito urbano global, evalúa la percepción y el rendimiento de las principales urbes del planeta a través de su exclusivo índice Place Power, que mide factores de habitabilidad, prosperidad y atractivo cultural.

La clasificación, basada en datos de más de 21.000 encuestas en 31 países y en el análisis de 46 métricas en 30 categorías, reconoce a Valencia como un "modelo de sostenibilidad, bienestar y calidad de vida".

"La ciudad mediterránea ha sabido combinar su historia con una visión moderna y ecológica, reforzada tras ser nombrada Capital Verde Europea 2024", reza el informe.

El informe destaca la capacidad de Valencia para "reponerse de los desafíos climáticos, especialmente tras las inundaciones de finales de 2024, y su firme compromiso con la sostenibilidad".

"En 2025, la Ciudad de las Artes y las Ciencias inició la instalación de una planta geotérmica destinada a reducir drásticamente el consumo energético y las emisiones, convirtiendo a Valencia en la primera ciudad del mundo en verificar la huella de carbono de todo su sector turístico", afirma el estudio.

Además, también pone en valor que "proyectos emblemáticos como el Parque Central, con sus 28 hectáreas de antiguas vías ferroviarias reconvertidas en zonas verdes, se han consolidado como espacios públicos esenciales".

En el ámbito cultural, el CaixaForum Valencia de Santiago Calatrava y el Centro de Arte Hortensia Herrero han elevado la posición de la ciudad hasta el puesto 36 mundial en la categoría de museos.

Valencia también se distingue por su excelente movilidad urbana. Según el informe, ocupa el puesto 35 en caminabilidad y el 20 en ciclismo, dos indicadores que reflejan una planificación urbana centrada en las personas.

"La construcción del nuevo túnel peatonal y de tranvía que conectará las estaciones de Xàtiva y Alacant reforzará aún más la integración del transporte público en el corazón de la ciudad", concluye este apartado.

Por último, en materia de conectividad internacional, "el verano de 2025 marcó un récord histórico con más de 100 destinos, 37 aerolíneas y 3,6 millones de asientos entrantes, incluyendo el regreso de los vuelos a Montreal y una nueva conexión con Oslo".

Madrid y Barcelona

Son solo tres las ciudades que ocupan una plaza en esta selecta lista: Valencia, en el puesto número 72; Barcelona, en el décimo lugar; y Madrid en el quinto puesto.

La representación española es abundante, aunque en el caso de Valencia está incluso por delante de ciudades como Dallas o Rotterdam y de capitales como Abu Dhabi o Bucarest.