Pérez Llorca confirma que Feijóo todavía no le ha ofrecido ser el sustituto de Mazón en la Generalitat: "No soy candidato"

Ha pasado una semana desde que Carlos Mazón dimitiera como presidente de la Generalitat y el PP todavía no ha trasladado a Vox un candidato como sustituto.

El favorito desde que se conociera la intención de Mazón de renunciar siempre ha sido Juanfran Pérez Llorca, secretario general del PPCV y portavoz en Les Corts.

Pero el número dos de los populares valencianos todavía no ha recibido propuesta formal de Génova. "No soy candidato", ha afirmado este lunes en declaraciones a los medios tras reaparecer en el Parlamento autonómico.

Durante la semana pasada habló con miembros de la dirección nacional de su partido y con el propio Alberto Núñez Feijóo, según ha explicado. Pero el presidente del PP, ha asegurado, no le ha propuesto nada hasta la fecha.

"No puedo negar que mi nombre está sobre la mesa porque soy secretario general y portavoz. Pero no creo que tenga que jugar a ningún tipo de especulación", ha indicado, para repetir en varias ocasiones que el nombramiento del candidato a la Generalitat depende de Génova.

"La dirección nacional decidirá", ha dicho una y otra vez, para añadir que "hay un diálogo permanente" entre ambas cúpulas (la valenciana y la de Madrid).

Pérez Llorca ha señalado que él es alcalde (de Finestrat) y que tiene "un deber y una obligación" con sus vecinos. "Permítanme que sea muy prudente", ha reiterado en varias ocasiones.

Si en algún momento le llega la propuesta, ha respondido: "Me lo plantearé y lo decidiré". Para ello, ha considerado, tiene que darse varios elementos, como tener el apoyo de su propio partido.

Pérez Llorca ha asegurado que no tiene ninguna constancia de que el pasado viernes se celebrara una reunión en Valencia entre representantes nacionales de Vox y miembros del PP valenciano. Vox emitió un comunicado en el que trasladó que hubo "una primera toma de contacto".

La incógnita del encuentro

Desde el partido confirman que hubo un encuentro presencial, pero no ha trascendido ni el lugar ni quiénes acudieron. El portavoz parlamentario popular ha apuntado que él no estuvo presente".

En cualquier caso, Pérez Llorca ha comentado que más allá de reuniones "hay constantes contactos entre el PP y Vox" en la Comunitat Valenciana porque "la relación es fluida".

Sobre las condiciones que pudieran poner para la investidura, el portavoz parlamentario popular ha hecho hincapié en que "hay una prioridad, que es la reconstrucción tras la dana", y que el PP y Vox ya pactaron sobre ese eje "para dar estabilidad". Algo que se tradujo en los Presupuestos de 2025.

"La línea de acuerdos nos ha permitido tener presupuestos, leyes, decretos y ayudas a los afectados por la dana. Y esa línea no tengo por qué ponerla en duda", ha señalado.

Pérez Lorca también ha entrado a valorar la comida con presidentes provinciales que celebró el viernes previo a la dimisión de Mazón en Alicante. Un encuentro en el que pidieron la celebración de un congreso para elegir nuevo líder y que éste fuera Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia.

Aquella reunión fue un pulso en toda regla a Génova, donde el enfado fue bastante elevado. Pero el número dos del PPCV ha revelado que la convocó debido a que Mazón les había comunicado su intención de dimitir. "Me pareció irresponsable no reunirse con los presidentes provinciales cuando ese día teníamos que barajar todas las hipótesis: investidura o elecciones", ha expuesto.

Cinco condiciones

Por su parte, Vox, quien ha insistido en urgir al PP a que les traslade el nombre del candidato, ha puesto ya sobre la mesa sus cinco condiciones para apoyar la investidura: la lucha contra el Pacto Verde Europeo, la bajada de impuestos, seguir defendiendo la "educación en libertad", el "apoyo real a los problemas de vivienda" y una "política que rechace la inmigración ilegal masiva".

Se trata de varias cuestiones ya pactadas con los populares en los Presupuestos de 2025 y en algunas leyes que acordaron en Les Corts. Vox pretende que se mantenga lo acordado.

El portavoz de este partido en Les Corts, José María Llanos, ha señalado que ha habido contactos entre ambas formaciones, pero no ha confirmado que hubiera ninguna reunión presencial en Valencia el pasado viernes. "Quién está en esas negociaciones y dónde se hicieron es absolutamente irrelevante", ha afirmado.

Llanos ha enumerado los 'PP' que, a su juicio, existen: el de Feijóo, el de Mazón, el de Mañueco, el de Guardiola... "Queremos conocer al candidato para saber con quién estamos negociando. Según quién sea, habrá que hablar del mantenimiento de las políticas", ha dicho.

"Estamos en contacto con el PP hasta que nos presenten un candidato con el que realizar esas negociaciones. Sólo ha habido contacto. No tenemos miedo a unas elecciones. No es que las prefiramos, es que no las tememos", ha señalado, para vaticinar que "el acuerdo será factible".