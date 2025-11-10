Compromís inicia el acercamiento hacia Mónica Oltra: Baldoví abre la puerta a que sea candidata

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha abierto la puerta a que Mónica Oltra regrese a la primera línea de la política. "Compromís siempre lo ha tenido claro, Mónica Oltra es un valor en esta coalición, no se entendería Compromís sin Mónica Oltra", ha asegurado

De esta manera, el líder de la formación política ha reafirmado el proceso de acercamiento con la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana tras años de distancia entre su figura y la cúpula del partido.

"Siempre tiene las puertas abiertas para volver como quiera y cuando quiera", ha expresado Baldoví sobre un posible retorno de Oltra a la formación. De la misma manera, tampoco ha descartado que se convierta, en una posible vuelta, en la candidata del partido.

"Si ella lo decide y los órganos de Compromís lo deciden será candidata", ha recalcado; aunque ha subrayado que "primero tiene que ser una decisión personal suya".

Se reafirma, por tanto, el proceso de acercamiento cuando hace algunos meses la comunicación entre la exvicepresidenta y la formación era prácticamente nula.

De hecho, Papi Robles, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, acudió este pasado jueves a la última charla de Oltra en el complejo de La Petxina, arropando públicamente a la exvicepresidenta en el acto.

Ahora, con las declaraciones de Baldoví, el respaldo público va un paso más allá, ya que asegura que "tiene la puerta abierta a ser candidata si ella lo decide y si los órganos internos de Compromis así lo deciden".

Hay que recordar que tanto Papi Robles como Joan Baldoví forman parte de Més Compromís, por lo que el movimiento es relevante al no ser representantes del partido de Oltra (Iniciativa).

"Siempre he estado"

El pasado jueves, en la charla que realizó en La Petxina, Oltra ya dejó entender que ella no había abandonado la política. "Yo siempre he estado, y siempre estaré. Me llamáis y estoy. Sigo estando comprometida y lo voy a estar siempre. Para mí la política es algo vivencial, algo que si no la haces te la harán".

Las declaraciones, junto al apoyo de Robles y las palabras de Baldoví este lunes confirman el acercamiento con la exvicepresidenta y le dejan "la puerta abierta" a un posible regreso de la mano de Compromís.