Un juez procesa a un fraile por estafar 220.000 euros a otros párrocos de su congregación y enviar el dinero al extranjero

Un juzgado de Torrent (Valencia) ha procesado a un fraile de una residencia de sacerdotes ubicada en El Vedat de Torrent por presuntamente haber estafado más de 220.000 euros a otros párrocos compañeros suyos de la congregación, según ha podido saber Europa Press.

Junto a este fraile, el juzgado también ha procesado --tal y como se desprende de un auto del pasado 9 de junio-- a otra persona, presunta mano derecha de este religioso para cometer la supuesta estafa.

El asunto se inició con varias denuncias interpuestas contra el fraile y una persona más en las que se alertaba de una presunta estafa a párrocos de la residencia de El Vedat de Torrent que tenían mermadas sus facultades mentales.

Al parecer, los párrocos de la residencia tenían que hacer una aportación para poder estar allí y para atender sus cuidados pero el dinero supuestamente desviado no era destinado para tal fin.

El juzgado abrió una investigación para depurar posibles responsabilidades y considera que, de las pruebas practicadas durante la investigación, dos personas, una de ellos un fraile, responsables del control y gestión de una residencia de sacerdotes ancianos en el Vedat de Torrent, podrían haber cometido los delitos de apropiación indebida y estafa.

En concreto, los investigados se habrían apropiado presuntamente de más de 220.000 euros de, al menos, tres perjudicados, dinero que habrían enviado a Colombia o Argentina.

Los hombres habrían aprovechado que uno de ellos estaba autorizado en las cuentas corrientes de los residentes para que pudiera ordenar el pago de los gastos de la residencia, para obtener diferentes cantidades de dinero que habrían enviado a través de locutorios a cuentas en el extranjero.

El auto de procedimiento abreviado dictado por el juzgado ha puesto fin a la práctica de diligencias de la instrucción y el siguiente paso, tras presentarse los escritos de acusaciones y defensas, será la posible apertura de juicio oral contra los investigados.