Así fue el primer borrador de la alerta de la dana a las 18:37 por el riesgo de la presa de Forata que luego se descartó

"Ante las situaciones derivadas por las fuertes lluvias en su zona, como medida preventiva, permanezcan en sus domicilios y estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales.

Davant les situacions derivades per les fortes pluges en la seua zona, com a mesura preventiva, estiguen en els seus domicilis i estiguen atents a futurs avisos a través d'este canal i fonts oficials.

Due to of the situations caused from the heavy rains in your area, as a preventive measure, stay in your homes and be alert to future warnings through this channel and official sources".

Este texto redactado en español, valenciano e inglés fue el primer borrador de la alerta que se pretendía enviar a la población el día de la dana. Era por el riesgo de colapso de la presa de Forata y luego se descartó. Ahora ha sido aportado a la causa.

El mensaje estaba preparado a las 18:37, según han confirmado varios testigos ante la jueza. De esa hora consta un mail del departamento de Emergencias con el contenido de esa alerta.

Era de Juan Ramón Cuevas, jefe de la Unidad de Análisis y Seguimiento. En su declaración en el juzgado dijo que el citado correo contenía "un borrador chorra", que es posible que fuera "de una cuenta ajena" y que "no tenía relevancia".

Fue Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, quien le dijo que "había que hacer un borrador sin objetivo".

La alerta que llegó a los móviles se emitió finalmente a las 20:11, cuando ya habían fallecido gran parte de las 229 víctimas de la dana.

En ninguno de los dos mensajes figuraba la orden de subir a los pisos altos, como sí ocurrió en la de las 20:57. En la de las 20:11 se instaba a evitar desplazamientos.

Cronología del Es-Alert

La cronología de lo sucedido con el Es-Alert fue expuesta por la jueza en uno de sus autos. Esta mencionaba declaraciones de tres testigos que participaron en el envío del Es-Alert. Uno de ellos aseguró que, entre las 18:10 y las 18:15 horas, el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, les dijo que tuvieran abierto el mensaje por Forata.

Posteriormente, como declaró otro técnico, desde el Cecopi se descartó el borrador referido a Forata porque ese mensaje ya no se iba a enviar. Así, recordaba la magistrada, se les dio la orden de pasar a situación 2 de Emergencia en toda la provincia de Valencia y de que se preparara el mensaje a esta parte del territorio.

Dicho testigo, proseguía la instructora, siguió afirmando que se canceló el contenido del mensaje referido a Forata y que Salomé Pradas y Jorge Suárez dijeron que se descartara el borrador de Forata y se enviara el mensaje a toda la provincia.

Ello es "plenamente coincidente", señalaba la jueza, con las manifestaciones de otro técnico: el validador del Es-Alert.

Éste relató que a las 18:36 horas recibió una llamada muy corta de Jorge Suárez diciéndole que se iba a enviar un mensaje por Forata a parte de la provincia, pero que a las 19:08 ese borrador desapareció del ordenador.

A las 20:08 le llamaron porque tenía que eliminar un mensaje que estaba en inglés y validar el que a las 20.11 se envió a toda la provincia de Valencia y que, como afirmó este testigo, no era exclusivamente por Forata sino "por la emergencia" en toda la provincia.