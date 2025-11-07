PP y Vox acuerdan los presupuestos de Valencia para 2026, que ascienden a 1.250 millones de euros, un 3,3% más

El Partido Popular y Vox han aprobado este viernes en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia el presupuesto para la ciudad de 2026. Unas cuentas municipales que ascienden a 1.250,9 millones de euros, un 3,3% más respecto al ejercicio anterior.

El presupuesto consolidado, que incluye a los organismos autónomos y empresas públicas, asciende a 1.415,3 millones de euros. En total, 76,7 millones más que en 2025.

Según ha explicado la concejal de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, el presupuesto tiene "un marcado carácter social, está centrado en la construcción de vivienda pública, la seguridad y la limpieza de la ciudad". Este último, aumenta casi un 8% y alcanza los 50 millones de euros.

La deuda municipal quedará a final del presente ejercicio en 74,1 millones de euros, según ha informado el consistorio.

Por partidas, Servicios Sociales y Promoción Social aumentan en torno a un 3%, y superarán los 134 millones de euros. De ellos, 98,6 se destinarán a la Atención Social, Discapacidad, Igualdad y Mayores.

El refuerzo de la seguridad es otro de los objetivos del presupuesto del Ayuntamiento de Valencia. Por lo que el año que viene se destinan 2,9 millones de euros para la construcción de una nueva comisaría de Policía Local para la 2º unidad de distrito y está prevista las convocatorias para incorporar 50 nuevos policías locales y 144 bomberos.

El presupuesto de Limpieza, Agua, Residuos, Cementerios, Alcantarillado y Alumbrado aumenta un 4,9% hasta alcanzar un total de 164.012.254 euros.

En materia fiscal, el consistorio gobernado por PP y Vox, mantendrá las rebajas en diferentes impuestos. En el caso del IBI, esta será del 20%, como en 2025. Pero también se congela la reducción de la tasa de alcantarillado al 50%, el impuesto de circulación un 8,5% y se mantienen las bonificaciones actuales en las plusvalías.

