La jueza de la dana cita a declarar a Pérez Llorca el 21 de noviembre, justo antes de su posible investidura

La jueza de la dana ha citado a declarar como testigo a Juanfran Pérez Llorca, posible sucesor de Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat, el 21 de noviembre. Un decisión que interfiere de lleno en el proceso de su posible investidura en Les Corts, de acuerdo con los plazos que se manejan.

Así, y según el calendario ya activado tras la dimisión de Mazón, hay 12 días para presentar candidato a la Generalitat. Algo que se cumple el próximo 19 de noviembre.

A partir de ahí hay entre 3 y 7 días para fijar el pleno de investidura, aunque los plazos se pueden acelerar. Eso llevaría, en teoría y si nada cambiar, a la semana de entre el 24 y el 28 de noviembre.

Pérez Llorca tendrá que declarar en pleno proceso en una jornada que no será fácil para él, pues se tendrá que someter al interrogatorio sobre las llamadas que cruzó con Mazón y con la exconsellera Salomé Pradas.

La jueza acordó su citación tras la petición del PSOE, dirigida precisamente a debilitar su candidatura.

