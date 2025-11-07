El BOE publica el cese de Mazón sin agradecerle los servicios prestados y el Gobierno presume: "Por motivos obvios"

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el cese de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana, después de que el lunes anunciara su dimisión un año después de la dana del 29 de octubre de 2024.

En un real decreto con fecha de 5 de noviembre y firmado por el Rey Felipe VI y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dispone el cese de Carlos Mazón como president según lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

"Vengo en declarar el cese, a petición propia, de don Carlos Mazón Guixot como president de la Generalitat Valenciana", se lee en el texto publicado en el diario oficial este viernes.

Ese texto, sin embargo, no incluye el agradecimiento a los servicios prestados que sí se incluyó en los decretos de cese de otros presidentes autonómicos, como Miguel Ángel Revilla o Javier Lambán.

En este sentido, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reconocido la omisión a los agradecimientos por los servicios prestados, alegando a que ha sido "decisión expresa del Gobierno" por "motivos obvios".

Mazón anunció este lunes su dimisión esgrimiendo que "la Generalitat necesita un nuevo tiempo" y proclamando que "no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie", al tiempo que apeló "a la responsabilidad" de la mayoría parlamentaria para elegir nuevo jefe del Consell.

El ahora presidente de la Generalitat en funciones formalizó su dimisión ante las Cortes Valencianas el mismo lunes por la tarde, y desde ese momento se activó de forma automática un plazo de 12 días para presentar candidaturas para la Presidencia del Consell.

Posteriormente, se abrirá un plazo de tres a siete días para fijar la celebración del pleno de investidura del futuro jefe del Consell.

Si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura, o en el caso de que no hubiese un candidato a la Presidencia en el plazo legal establecido, se disolverían Les Corts y habría elecciones autonómicas.