El Ayuntamiento convierte el mercado de Benimámet en un subretén de la Policía Local, como pedían los vecinos

Cuenta atrás para que Benimámet (Valencia) sea todavía más seguro. Lo que hasta ahora ha sido el mercado municipal de la pedanía comienza su proceso de transformación para convertirse en un nuevo subretén de la Policía Local. Hasta que se completen las obras, seguirán dependiendo de una comisaría del barrio de Campanar.

Las instalaciones se cerraron en mayo de 2022, y ahora el Ayuntamiento ha decidido darles un nuevo uso. De hecho, este viernes la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, visita el mercado municipal para ver el plano de la obra que se va a realizar en el recinto.

Y los vecinos de esta pedanía de la ciudad están de celebración, ya que era una de las peticiones que han estado haciendo al Ayuntamiento de Valencia. De hecho, el Partido Popular también se comprometió durante la campaña electoral de 2023.

Con un retén de la Policía Local en la propia pedanía, los vecinos de Benimámet se sentirán más seguros. Sobre todo porque hasta ahora, si pasa algo en sus calles, dependen de la comisaría ubicada en Molí del Sol, en el barrio de Campanar. Es cierto que la distancia es corta, de unos cinco kilómetros, pero para situaciones de emergencia puede hacerse infinita.

Y Catalá lo sabe. Por eso, después de una oleada de robos nocturnos que tuvo lugar en las calles de Benimámet entre los años 2021 y 2022, la entonces líder de la oposición (todavía gobernaba Ribó) se comprometió a reforzar la seguridad.

De hecho, un mayor compromiso con la seguridad en la pedanía es una de las peticiones que más hacía al entonces equipo de gobierno, de Compromís y PSPV.

Así, esta es una idea que rondaba en los planes del equipo de gobierno desde que llegaron al Ayuntamiento en 2023, y que dos años después se ha hecho realidad.

Eso sí, antes apostaron por la tecnología. En 2024 instalaron varias cámaras de control de tráfico: una en el Camí Nou de Paterna, a la altura de la calle Bétera; y dos en los cruces de la calle Campament con Senda del Secanet y con la calle Felipe Valls.

Estas cámaras conectan en tiempo real con el Centro de Gestión de Tráfico municipal y con la Central de Policía Local, lo que permite controlar de una forma más exhaustiva los cruces con semáforo.

Y también disuadir la delincuencia. Porque quien hace las cosas mal busca que no le vean, y con cámaras vigilando las 24 horas del día, se hace más complicado.

Pero el refuerzo de seguridad prometido por Catalá no se quedó ahí. Ya en una visita a la pedanía, precisamente para ver la instalación de las cámaras, reafirmó a los vecinos su compromiso de instalar un retén de la Policía Local. Y ya adelantó que barajaban, muy seriamente, ubicarlo en el antiguo mercado municipal. Y así ha sido.