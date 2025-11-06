Toñi, víctima de la dana, pide a PP y Vox que la aplaudan en la comisión del Congreso: "Solo así entenderé que vale la pena"

Toñi García comparece ante la comisión de investigación de la dana, en el Congreso de los Diputados. Europa Press / Eduardo Parra

Toñi García, la segunda víctima en comparecer este jueves en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana, ha conseguido que los diputados del PP y Vox le hayan aplaudido. Ella misma ha sido quien se lo ha solicitado tras su testimonio.

Ha sido la primera y única vez en tres días de comparecencias que todos los comisionados han aplaudido a una de las representantes de las víctimas de las 13 que han intervenido.

Toñi perdió a su marido y su hija cuando intentaban salvar sus coches de la riada. En su discurso, ha reclamado expresamente el aplauso de los presentes para poder irse con el "calor" de todos. "Solo así entenderé que mi presencia y mi dolor han valido la pena", ha añadido.

Tras escuchar a los portavoces de los grupos, García se ha dirigido a los representantes del PP y de Vox para pedirles que le aplaudieran si "de verdad" habían sentido sus palabras y querían sumar esfuerzos en pro de la verdad y la justicia.

"Me encantaría que, desde aquí, todos ustedes me aplaudieran; no ya por mi, sino por los familiares de los fallecidos", ha reclamado.

Toñi García, víctima de la dana, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis de la riada del 29 de octubre de 2024 del Congreso de los Diputados. Efe / Fernando Villar

Pese a que PP y Vox sí se han sumado esta vez, el resto de grupos ha afeado a ambos partidos que solo hayan aplaudido porque una víctima ha "mendigado" ese gesto.

Así lo ha señalado el diputado de Sumar Nahuel González: "Suelten el brazo de Mazón, abracen a las familias y pidan perdón. No es tan difícil", ha dicho, mientras el socialista Víctor Camino se expresaba en la misma línea.

"Su dolor lo merece"

La supuesta politización de las víctimas ha formado parte de los debates, hecho que ha enfrentado a los portavoces de los diferentes grupos políticos.

Ignacio Gil Lázaro, de Vox, se ha defendido recalcando que su formación aplaude "con sus actos, su palabra y su compromiso" a las víctimas porque "esa es la mejor forma de honrarlas, y no de utilizarlas" y ha señalado que ha aplaudido a Antonia García porque ella lo ha pedido expresamente y porque "su dolor lo merece".

El 'popular' Fernando de Rosa ha destacado "la clara experiencia política, pasada y presente", de la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana 29 de Octubre, la periodista Mariló Gradolí, que ha sido la primera en hablar en esta sesión.

De Rosa ha asegurado que Gradolí se reúne "constantemente" con la Delegación del Gobierno, que dirige Pilar Bernabé, y ha dicho que también fue una de las representantes de asociaciones que se vieron con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su respuesta, Gradolí se ha preguntado cómo iba a haber algún tipo de acercamiento de las víctimas hacia un PP que, según ha censurado, "no para de insultarlas".

A su juicio, la población valenciana no merece a políticos que, con sus "mentiras", están "faltando el respeto" a todos los afectados.

Rifirrafe

Tras escuchar las palabras del diputado del PP, el representante de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, se ha acercado a De Rosa para, según ha explicado a Europa Press, decirle en privado que "afortunadamente en democracia todas las familias pueden participar en política" y pedirle que dejara de atacar a las víctimas.

Después, agarrándose a que el 'popular' le ha dicho que "estas cosas se hablan a micro abierto", le ha lanzado en abierto el siguiente aviso: "Si a la señora Gradolí le ocurre cualquier cosa, quiero que conste en el Diario de Sesiones que usted es el inductor político. Dejen de machacar a las víctimas. Tengan respeto, por favor".

De Rosa se ha dirigido a la presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez, para denunciar que se había sentido "atemorizado y amenazado" por las palabras de Ibáñez.

Martínez ha asegurado que revisaría las intervenciones y que si encontrara alguna expresión "ofensiva o injuriosa", se omitiría.

"Cobardes e ineptos"

La comisión de investigación ha estado marcada por las acusaciones contra el Gobierno de Mazón de los cuatro comparecientes que han desfilado esta jornada por el Congreso, todos ellos pertenecientes a la Asociación de Víctimas de la DANA 29 de Octubre.

Su presidenta, Mariló Gradolí, ha tachado de "cobardes", "irresponsables" e "ineptos" a todos los miembros del Consell por no haber estado "a la altura" en la gestión de la dana, por "menospreciar" a las víctimas, por "mentir" y por "ocultar pruebas".

Mariló Gradolí comparece ante la Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis de la dana en el Congreso. Efe / Fernando Villar

"Nos falló todo el Gobierno", ha resumido Gradolí, señalando también a los responsables de Emergencias, de las residencias de mayores y de Educación.

"Las víctimas ni olvidamos ni perdonamos", ha aseverado, y ha insistido en que "con la huida disfrazada de dimisión" de Mazón "no es suficiente".

Tanto ella como el resto de comparecientes han exigido a los comisionados que depuren todas las responsabilidades políticas para que la verdad "sea el primer paso" hacia una reparación que, según ha remarcado, debe ser "integral: material, económica y emocional".

En la comisión de este jueves también ha intervenido Josep Ignasi Carpio Espí, hermano y tío de dos de las víctimas mortales, para criticar al Gobierno valenciano por su "maltrato" a las víctimas, a las que no les ha recibido ni escuchado.

Además, ha preguntado al diputado de Vox en la comisión, Ignacio Gil Lázaro, quién les está utilizando después de que el parlamentario afirmara que los partidos de izquierda tratan de "utilizarlas".

Carpio ha denunciado que cierta prensa y partidos políticos les "machacan continuamente" acusándoles de estar politizados.

"No buscamos ningún interés político. Cada afectado tendrá sus ideas políticas, pero el barro y el agua no entienden de colores políticos, de estatus social", ha subrayado.

Minuto de silencio

En última instancia, María Amparo Puchades, vicepresidenta de la mencionada asociación, ha denunciado que las autoridades "minimizaron e ignoraron" las alertas previas y que "los cálculos del desgobierno valenciano ignoran los efectos del cambio climático, de la crisis ecosocial y de la fragilidad de un territorio vulnerabilizado durante años por decisiones políticas, económicas y urbanísticas que exponen y ponen en peligro la vida de las personas".

En este sentido, ha señalado que son víctimas de un modelo territorial "que antepone el beneficio de unos pocos frente al bienestar general".

La última intervención del PP en la comisión de este jueves ha concluido con el diputado de De Rosa pidiendo un minuto de silencio por las víctimas de la dana, pero los cuatro representantes 'populares' se han puesto en pie y nadie les ha secundado.

La presidenta de la comisión ha explicado que podían guardar ese minuto de silencio mientras continuaba la sesión dejando claro, eso sí, que la comisión ya hizo este gesto cuando se constituyó y que la Mesa de la misma no había acordado ninguna más.