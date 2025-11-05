De 'president' a diputado raso: Mazón quiere seguir año y medio, el triple que Puig pero lejos del récord de Camps

Carlos Mazón dimitió este lunes, pero seguirá de diputado autonómico para seguir aforado. Una garantía judicial que le interesa mantener -tanto a él como al PP- ante la posibilidad de que la jueza de la dana lo impute si pierde el fuero.

Mantener esta garantía más o menos tiempo depende totalmente del éxito o el fracaso en la operación para su relevo.

En el peor de los casos, si se produce un adelanto electoral, podrá retener el escaño alrededor cinco meses. En el mejor, si la legislatura llega a término, sobre año y medio, un periodo que podría prolongarse si repitiera en las listas electorales en 2027.

No es el primer dirigente valenciano que pasa de presidente autonómico a continuar en Les Corts Valencianes de diputado raso. De hecho, la situación de Mazón recuerda a la de Francisco Camps, que conservó el escaño todo lo que quedaba de legislatura cuando dimitió procesado por el llamado caso de los trajes.

Camps se marchó en julio de 2011, cuando apenas empezaba el mandato, y continuó de diputado casi cuatro años, hasta junio de 2015, cuando se produjo el vuelco a la izquierda que llevó al poder a Ximo Puig.

Y precisamente este último también prolongó su etapa en Les Corts tras su derrota electoral en mayo de 2023, aunque el aforamiento no fue en este caso el motivo para permanecer en el cargo.

Puig no dejó el escaño hasta diciembre de ese ejercicio, más de medio año después, cuando tuvo asegurado el puesto de embajador jefe de la Delegación Permanente de España ante la OCDE que le brindó Pedro Sánchez.

El resto de presidentes valencianos, Joan Lerma, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, abandonaron Les Corts casi a la vez que dejaron de ser presidentes. Los dos primeros, para convertirse en ministros de los Gobiernos de Felipe González y José María Aznar, respectivamente.

Punto de negociación

En las negociaciones con Alberto Núñez Feijóo, la continuidad de Mazón en el escaño fue un punto importante, por la preocupación que supone para Mazón -y también en la calle Génova- la causa judicial de la dana ante la posibilidad de acabe investigado.

Se especuló con varias fórmulas para conservar el aforamiento. Las principales, seguir de diputado o pasar a ser senador territorial.

Aunque algunas voces dentro del PP consideran que no debe retener el acta porque perjudica a la imagen del partido, el grueso defiende que no se le puede dejar a los pies de los caballos en el ámbito judicial

"No podemos volver a ser el partido de Camps y de Rita", repitieron algunos durante todo el fin de semana de negociaciones. Así que Feijóo ha optado por permitir esta 'salvación' temporal, pero sin trasladar el foco a Madrid al nombrarlo senador territorial.

Sin hacer uso de esta última herramienta, ¿cuánto puede durarle el aforamiento a Mazón? El aforamiento del que disfruta va asociado a dos cargos. El de parlamentario y el de presidente de la Generalitat en funciones. Así que podría ser desde unos meses a año y medio en el mejor escenario, pero con multitud de factores en el aire.

Los tiempos

En cuanto a la presidencia en funciones, estará en ella hasta que un nuevo presidente sea investido y su nombramiento se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si la investidura que ahora está activada saliera bien a la primera, esto podría ocurrir en alrededor de dos semanas.

Si se alargara un poco, dos meses. Y si se alargara mucho, estaría hasta cinco meses en funciones.

Los tiempos cambian un poco en el caso de diputado. Si en el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura no saliera adelante un presidente, se tendrían que disolver Les Corts y convocar elecciones.

En este escenario, seguiría de parlamentario hasta una nueva constitución del Parlamento. En cualquier caso, la presidencia en funciones le otorga aquí más margen.

Cosa distinta sería si se diera el mejor de los escenarios posibles para él: el de una legislatura completa con unas elecciones en mayo de 2027. Las nuevas cortes se constituirían en junio de ese año y sería ahí donde dejaría el acta, salvo que vuelva a estar en las listas.

El motivo es que Mazón es miembro de la Diputación Permanente de la Cámara. Figura como suplente. Los diputados que forman parte de ella mantienen esa condición hasta que quedan constituidas las nuevas Corts.

En cualquier caso, todo se encuentra muy en el aire, pues hasta junio de 2027 pueden suceder multitud de imprevistos.