Mazón pide comparecer en la comisión de investigación de la dana de Les Corts Valencianes el 11 de noviembre

El presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha pedido comparecer en la comisión de investigación de la dana en Les Corts el próximo martes 11 de noviembre.

En un escrito registrado este miércoles, solicita acudir "para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada, y todo aquello que consideren los grupos que constituyen la misma".

Ahora, será la Mesa de la comisión la que tendrá que aceptar la petición y fijar de manera oficial su comparecencia.

Con ello, Mazón acudirá a Les Corts una semana antes de su cita en la comisión del Congreso, mientras queda por ver la fecha de la del Senado.

El presidente de la Generalitat en funciones ha decidido así seguir adelante con las comparecencias en las comisiones de investigación tras su dimisión el pasado lunes.

Inicialmente, la intención era ir al Parlamento valenciano antes del 29 de octubre, día del primer aniversario de la dana. Pero reculó. Después llegó la crisis que derivó en su renucia.