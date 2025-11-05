La jueza de la dana cita como testigos a todo el equipo de Mazón, a Pérez Llorca y al dueño de El Ventorro

La jueza que instruye la causa penal de la dana ha acordado este miércoles citar a declarar en calidad de testigos al equipo más cercano del presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón; al portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca; y al dueño del restaurante El Ventorro, donde el jefe del Consell comió el día de la riada.

La magistrada justifica la necesidad de estas testificales en que es pertinente el estudio de las llamadas que pudo efectuar la exconsellera investigada, Salomé Pradas, la tarde de las inundaciones con el objetivo de "esclarecer el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre de 2024".

En el auto, la instructora apunta a que Pradas mantuvo dos conversaciones telefónicas aquella tarde con Pérez Llorca: la primera, a las 18:58 horas, tuvo una duración de apenas 14 segundos. La segunda se produjo instantes después y en esta ocasión fue el portavoz popular en el Parlamento autonómico quien llamó a la consellera. Lo hizo a las 18:59 y la llamada duró 9 segundos.

Previamente, señala la jueza, el también secretario general del PP en la Comunitat había mantenido una conversación con Mazón. Por lo que considera pertinente su citación como testigo para poner las conversaciones en contexto y saber qué habló con Pradas aquella tarde en aras de "proporcionar información sobre los extremos referidos en el auto de la Audiencia Provincial".

El auto de la Audiencia, en la que instaba a la instructora Nuria Ruiz a citar a la periodista que comió con Mazón aquella tarde, Maribel Vilaplana, señalaba que su testimonio podía resultar de interés para la investigación, ya que podía "aportar información relevante sobre el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso".

Ahora, la magistrada cita también como testigo a Pérez Llorca. Pero también que acuda a sede judicial el dueño del restaurante de El Ventorro, así como a cinco miembros del equipo del president en funciones.

Se trata del secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García; el secretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca; y el director general de Comunicación y Promoción Institucional, Paco García. Además, cita a la directora general de la Oficina de Prensa de la Presidencia, Maite Gómez, y el asesor del jefe del Consell, Josep Lanuza.

La jueza considera que Cuenca o Gómez, que acompañaron a Mazón al Cecopi, pudieron escuchar alguna conversación entre el presidente del Gobierno valenciano en funciones y la exconsellera Pradas sobre el envío de la alerta entre las 19:43 y las 20:10. El Es-Alert se envió a las 20:11 horas.

Asimismo, reclama el documental íntegro de eldiario.es "Donde estaba M.", al entender que "puede abundar igualmente en el proceso de decisión" que llevó a cabo Salomé Pradas para el envío del Es Alert y su contenido".

El auto cita también al dueño del restaurante El Ventorro. Ruiz señala que tras la testifical de Vilaplana, quien señaló que el propietario del local era "la única persona que entraba y salía" de la sala donde comieron ella y Mazón. Y que, incluso, fue él quien entregó en un momento puntual de la comida unos papeles al presidente para que los firamara.

El dueño de El Ventorro se mantuvo a la espera para que se los devolviera. Y durante esa espera, la jueza considera que podría haber escuchado alguna conversación entre Mazón y Salomé Pradas que pudiera ser relevante para la investigación.