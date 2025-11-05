Las condiciones de Vox para investir al sustituto de Mazón: rechazo al Pacto Verde y a la "política migratoria de Sánchez"

Vox ya ha puesto sobre la mesa sus condiciones para apoyar una investidura del candidato del PP a suceder a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana: que se sigan adelante con las políticas verdes y de inmigración que ya se negociaron para investir al president en 2023 y, más tarde, para aprobar los presupuestos autonómicos de 2025.

El portavoz del grupo parlamentario en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha asegurado este miércoles que no se trata "de volver a negociar" con el PP los requisitos para que los 13 diputados de Vox acaben dando su apoyo al candidato de los populares, que en estos momentos sería Juanfran Pérez Llorca.

Sino de que ambos partidos "estén de acuerdo en seguir adelante con las políticas" que ya negociaron en anteriores ocasiones. "El PP ya había reconocido la maldad del Pacto Verde Europeo, que acababa con nuestra agricultura, y rechazó la política migratoria del Gobierno de Sánchez", ha aclarado.

Dos circunstancias que, según ha expuesto, hicieron que Vox pudiera apoyar la investidura de Mazón en 2023 y, más tarde, diera su visto bueno a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2025.

"No se trata de volver a negociar, sino de estar de acuerdo en seguir adelante con políticas que ya habíamos negociado. Lo que no vamos a hacer es ir hacia atrás. Nosotros pusimos nuestras líneas rojas y estas deben seguir adelante. Y el candidato del PP tiene que comprometerse a ello", ha avanzado Llanos.

Asimismo, Llanos ha defendido que a su formación los "nombres" le dan igual, pues "las personas están hoy pero mañana no". "Lo importante es defender un programa y unas ideas", ha añadido para, acto seguido subrayar que "si el PP está dispuesto a seguir con esas políticas propuestas por Vox, habrá negociación".

Por otra parte, el portavoz de Vox en el parlamento valenciano también ha añadido que es "primordial" un compromiso con la reconstrucción. Al mismo tiempo que ha censurado la negativa de "Sánchez y su gobierno" de acudir a comparecer a la comisión de investigación de la dana en el Parlamento valenciano.

De forma paralela, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha puesto las mismas exigencias sobre la mesa en una entrevista concedida al diario La Vanguardia. Un encuentro en el que, además, advierte a Alberto Núñez Feijóo de que no tiene ningún temor a ir a unas elecciones anticipadas en la Comunitat Valenciana.

Según el propio Abascal, en las negociaciones que ya mantienen las dos formaciones, no se está hablando de nombres o candidatos concretos, sino de "políticas" a asumir por el PP. En este sentido, se ha referido al acuerdo presupuestario, que salió adelante "porque hubo una declaración contundente y explícita de rechazo al Pacto Verde Europeo y de rechazo también a la inmigración masiva".

También, explica, el Gobierno valenciano se comprometió a "oponerse con todos sus medios a esas políticas que estaban haciendo tanto daño a la región".