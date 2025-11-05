Catalá insiste sobre sobre si puede llegar a la Generalitat: "Por si no fui clara, soy y seguiré siendo alcaldesa de Valencia"

"Soy y seguiré siendo alcaldesa de Valencia". Así lo ha asegurado María José Catalá tras ser preguntada por la sucesión en la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón.

Existe la posibilidad de que sea ella la nueva responsable del Consell, aunque desde la dimisión de Mazón ha señalado que ella es y seguirá siendo la primera edil de la capital valenciana.

"Por si ayer no fui clara", ha apuntado, "yo soy y seguiré siendo alcaldesa de Valencia". Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar en Turianova un edificio de nuevas viviendas para alquiler asequibles.

De esta forma, Catalá ha reiterado su voluntad de mantenerse como alcaldesa, pese a que su nombre se haya barajado para ocupar la presidencia del Consell y sea una de las opciones de la dirección nacional de su partido.

Además, ha agradecido que se hayan fijado en ella y que su formación política "avale" su gestión al frente del consistorio valenciano.

"Yo seguiré trabajando como alcaldesa de Valencia todos los años que los valencianos quieran. Y la verdad, estoy muy contenta de que mi partido respalde mi trabajo como alcaldesa", ha dicho.

Respecto a que el sucesor de Mazón sea el secretario general del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV) y portavoz de esta formación en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, Catalá ha afirmado que "siempre" va a respaldar las decisiones que tome su partido. También ha asegurado que la sucesión en la Generalitat se va a hacer "bien" y "rápido".

"Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo rápido" y eso "nos va a permitir a todos seguir trabajando en nuestra responsabilidad, la mía como alcaldesa de Valencia", ha insistido. En este punto, la primera edil ha mostrado su intención de dejar "clara" esta idea.

"Voy a decirlo claro porque parece ser que ayer no me visteis demasiado clara, contundente o rotunda: mi idea es como alcaldesa de Valencia en los próximos años para seguir construyendo viviendas para los jóvenes, para seguir abriendo centros de mayores y para seguir haciendo que esta ciudad crezca al ritmo que está creciendo", ha aseverado.

Asimismo, preguntada por los contactos que están manteniendo el PP y Vox para cerrar un candidato que asuma la jefatura del Consell y por si confía en la altura de miras de Vox en este proceso, la responsable municipal ha respondido que quiere confiar en ella.

"Quiero confiar porque creo que el acuerdo que se adoptó en su día para la Generalitat fue un acuerdo entre partidos y no entre personas. Y por tanto, ese acuerdo se tiene que mantener", ha expuesto, al tiempo que ha subrayado que "es muy importante en política tener palabra". "No se pueden tener principios si no se tiene palabra y si no se cumple la palabra dada", ha apostillado.

Igualmente, respecto a que el nombre del próximo presidente de la Generalitat se está negociando en Madrid, entre los líderes del PP y de Vox, y preguntada por si considera que el presidente de los valencianos lo deben elegir los partidos políticos valencianos, María José Catalá ha considerado "normal que las direcciones nacionales del PP y de Vox ahora mismo aborden un tema tan trascendente como es el presidente de una comunidad autónoma".

"Me parece supernatural que los partidos políticos, las direcciones nacionales, hablen por esta cuestión", ha manifestado, tras lo que ha indicado que, "en cualquier caso, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana también se ha pronunciado en los últimos días".

Por otro lado, preguntada por dónde resulta más incómoda para Vox su presencia, si al frente del Ayuntamiento de Valencia o a la cabeza de la Generalitat, María José Catalá ha afirmado que esa es una cuestión que se tendrá que preguntar a Vox aunque ha matizado que no cree "ni necesario que se lo cuestionen". "Yo soy y seguiré siendo alcaldesa de Valencia", ha declarado en ese momento.