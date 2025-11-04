Las víctimas de la dana comparecen en la comisión de investigación del Congreso: "No hay tiempo que cure la pérdida"

La comparecencia de las víctimas de la riada del 29 de octubre de 2024 ha supuesto el comienzo de la comisión de investigación de la dana en el Congreso.

La primera en hacerlo ha sido Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29O, que ha criticado la "negligente" gestión del gobierno autonómico y ha exigido "memoria, justicia y reparación".

En su comparecencia ha declarado que la dimisión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón "supone un alivio moral y una victoria social que el máximo responsable ya no represente a un pueblo que se puso en pie", ha declarado.

"Es la prueba irrefutable de que las personas pequeñas, haciendo cosas pequeñas, saliendo a la calle a manifestarnos, mantener vivo el recuerdo y la dignidad, es capaz de cambiar el mundo. Mazón no será más honorable presidente de la Generalitat".

Además, ha explicado que ya han conseguido "el primer paso", que para ellos era que Mazón dimitiera como president. "Nos queda el segundo. Mazón a prisión. Estamos más cerca", ha asegurado.

"¿Cuántas veces tiene que morir mi padre? ¿Cuántas veces tenemos que morir para que los responsables de las muertes reconozcan sus errores, paguen por sus inacciones y podamos descansar?", se ha preguntado Álvarez.

En su comparecencia ha recordado a su padre Manuel 'El Barber', fallecido en la trágica riada de hace poco más de un año; sin embargo, la dimisión de Mazón "no ha aliviado" el dolor de las víctimas, según Álvarez.

"Carlos Mazón anunció ayer su dimisión, ¿aminora eso nuestro dolor? Sinceramente, no", ha asegurado. "La muerte de mi padre me duele hoy igual que ayer, igual cada día", ha añadido en la comparecencia.

Rosa Álvarez en la comparecencia. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Durante toda la jornada de comparecencias, las víctimas de la dana han denunciado la "irresponsabilidad" de la Generalitat, empezando por el dimitido presidente Carlos Mazón.

"A nuestros familiares no los mató el clima. Los mató la mala gestión", han asegurado, admitiendo que la dimisión del mandatario autonómico no mitiga su dolor, aunque sí es un "alivio" y que ven "más cerca" su encarcelamiento.

"Queremos verdad"

La segunda en comparecer ha sido la vicepresidenta de la asociación, Carmina Gil Sánchez, que ha roto a llorar recordando a Rosa, su suegra, usuaria del servicio de teleasistencia, que falleció sin que nadie la avisara de lo que estaba pasando.

A su juicio, ya no basta con la dimisión de Mazón, al que "ha echado el mismo pueblo que lo eligió y que lo repudia por mentiroso, incompetente y mala persona", y deja "un rastro de incompetentes, cómplices de esta barbarie", en referencia al PP y Vox.

Por su parte, Ernesto Martínez Alfaro, que perdió a su hermana y a su sobrina Elisabeth Gil, ha incidido en que si el protocolo se hubiera activado en "tiempo y forma", se habrían salvado vidas, como pasó en riadas anteriores y también en la última.

"Los protocolos funcionan, aquí lo que falló fue la persona. Si tú te subes a un avión, el piloto se tira en paracaídas y deja el avión a su libre albedrío lo más fácil es que 229 personas que iban en el avión se estrellen y mueran", ha resumido.

A preguntas del diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, quien le se ha interesado sobre si también considera responsable de las muertes al Gobierno central, el compareciente ha sido tajante en que la competencia era autonómica y ha aprovechado para pedir que se convoquen elecciones cuanto antes: "En Valencia queremos votar, queremos elegir, no que elijan otros", ha reclamado.

Ernesto Martínez Alfaro en la comisión. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

También tomó la palabra Dolores Ruiz Sánchez, que perdió a su marido y dos de sus tres hijos en la dana. "Estoy muerta por dentro", ha dicho, asegurando que no dejará de luchar hasta que el Mazón, "pague".

"Cuando un padre abandona a sus hijos, ¿qué hace la ley? Le castiga. Pues eso", ha comparado, denunciando que el mandatario se fuera a comer a El Ventorro. "Él se fue tranquilo y mis hijos a las seis de la tarde ya se habían ido. No tiene perdón de Dios", ha enfatizado.

María Teresa Pagán Romero ha cerrado las comparecencias narrando cómo fue buscando a su hermana, su cuñado y su sobrino de cuatro años sin más ayuda que la de sus vecinos.

"Nadie los buscaba; nadie nos ayudaba a buscar", se ha lamentado, a la vez que se ha quejado del periplo burocrático de las víctimas y ha reclamado "sensibilidad institucional" ante quienes se enfrentan a "papeles silenciosos" y a veces se topan con "puertas cerradas".

"Solo les pido que nos escuchen. Hablar de ellos duele, pero callarlo me destruye", ha declarado.