Pérez Llorca, única opción de Génova para relevar a Mazón tras descartar a Catalá: "Si ya es difícil suplir a uno, peor a dos"

La dimisión de Carlos Mazón este lunes y el registro oficial de su renuncia abre el calendario para una nueva investidura. Y todas las miradas se dirigen al portavoz parlamentario del PP, Juanfran Pérez Llorca.

El diputado y secretario general del PPCV es, en este momento, la única opción que contempla Génova como nuevo presidente de la Generalitat, tal como ya apuntó EL ESPAÑOL.

Su nombre se encuentra encima de la mesa por dos razones principales. Una, porque el propio Mazón lo promovió como sustituto en el proceso de negociación de los últimos días con Alberto Núñez Feijóo para concretar la renuncia.

Otra, porque María José Catalá ha quedado descartada debido a la complicación de este movimiento.

"Si ya es difícil suplir a uno, peor a dos", comentan fuentes del partido en referencia al presidente de la Generalitat y a la alcaldesa de Valencia.

Los escenarios de salida de Mazón, que conservará el acta de diputado, han estado abiertos a lo largo del fin de semana.

La posibilidad de unas elecciones generales fue estudiada, pero existía un importante temor por el riesgo que suponen. Así que finalmente las dos partes se decantaron por una nueva investidura.

Esto llevó a un debate de nombres y Feijóo tenía una preferencia clara por Catalá, a alcaldesa de Valencia. Pero sacarla del Ayuntamiento suponía dejar en vilo el gobierno de la tercera capital de España.

A ello se añadía que la propia Catalá no tiene voluntad de abandonar el consistorio en mitad de su mandato. Es la apuesta que hizo hace unos años.

Además, ha transmitido que la negociación con su familia -tiene hijos pequeños- fue permanecer en el Ayuntamiento, tal como afirmó en una entrevista con este periódico.

Pese a estas intenciones, muchos se preguntaban qué ocurriría si finalmente recibía la orden de dar el paso a la Generalitat. Sin embargo, ésta no ha llegado.

El PP ha decidido posponer unas posibles elecciones y se centra en una nueva investidura para la que Catalá tampoco encajaba.

El riesgo de brecha interna

Así que Génova quiere, salvo cambios de última hora, a Pérez Llorca. Un perfil que, además -y es un dato relevante-, seguramente es el que más podría agradar a Vox.

La posición de la dirección nacional se ha tambaleado en algún momento. Existe un importante enfado por el movimiento de los presidentes autonómicos y del propio Pérez Llorca de plantear un congreso para elegir nuevo líder y de postular al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.

El partido en la Comunitat no quería que Génova actuara por imposición y existía el riesgo de una brecha interna. Optaron por un pulso que, por ahora, no ha tenido más consecuencias. Había que reconducir la situación y se ha logrado parcialmente, pese a que quedan cuestiones por cerrar.

Así que la dirección nacional ha dado finalmente el visto bueno a Pérez Llorca. El portavoz del PP en Les Corts es desconocido a nivel público pero ha estado detrás de muchas decisiones estratégicas del partido en la Comunitat desde que llegó a Valencia de la mano de Mazón. Lo que se conoce como un fontanero.

Alcalde de Finestrat desde 2007, fue una de las personas de la máxima confianza del que se convirtió en líder del Gobierno valenciano. La relación entre ambos se remonta a varios años atrás, a la etapa en la que Mazón estaba en la Diputación de Alicante.

De él destaca su labor negociadora y su pragmatismo. Para lo bueno y para lo malo. Dos pactos lo demostraron: el alcanzado con Compromís para que entrara en la Mesa de Les Corts arrebatando un puesto al PSPV; y el logrado con Jorge Rodríguez, líder de Ens Uneix, para gobernar junto a Vicente Mompó en la Diputación de Valencia.

Juanfran Pérez Llorca, Carlos Mazón, Miguel Tellado y Vicente Mompó, en un acto de partido. Eduardo Manzana / EP

Cuando Vox se salió del Gobierno autonómico en julio de 2024, Mazón lo nombró portavoz en Les Corts. A nadie le extrañó. Lo necesitaba para llegar a acuerdos con este partido en el Parlamento.

A partir de ese momento comenzó una nueva etapa para los populares. Y no solo porque debían tratar de dar duración a la legislatura, sino porque la crisis de la dana lo cambió todo. En el plano institucional y en un partido que se ha mantenido cohesionado -pese a las críticas internas- hasta la dimisión de Mazón.

Pérez Llorca nunca se ha quitado la etiqueta de "alcalde de pueblo". Es algo que sus detractores utilizan en su contra, pero de lo que él presume y, además, reivindica. De hecho, nunca ha renunciado a este cargo a pesar de haber ido acumulando otros muchos de mayor importancia en el escalafón.

El apoyo de Vox

Si nada cambia, será él quien se someta a la votación en la investidura. Pero primero el PP tendrá que tantear el sentir de Vox. Mientras hay quien confía en que salga adelante el apoyo para evitar elecciones, todo aquel a quien se pregunta se remite a las palabras de Santiago Abascal de este lunes.

El líder de Vox opinó que Feijóo, con la dimisión de Mazón, da "un chivo expiatorio" a Pedro Sánchez, que es el "gran culpable de la tragedia de la dana". También subrayó que su partido no se posicionará respecto al relevo del presidente de la Generalitat hasta que el PP "se aclare" y aseguró que no ha habido "ningún contacto" sobre candidatos.

Abascal criticó que Feijóo "ha tomado esta decisión" sobre Mazón "cuando ha querido, como ha querido" y "desde luego" sin consultar con Vox "para nada", debido a que "el PP actúa de la siguiente manera: aquí tiene lentejas, si las quieres bien y si no las dejan",

En cuanto a posible condiciones para apoyar la investidura, respondió que "todo lo que vale para Extremadura vale para nuestro mensaje en la Comunidad Valenciana": "No es cuestión de personas, es cuestión de ideas, y eso va a estar detrás de toda la toma de decisiones que hagamos nosotros".

Calendario

Pero a la espera de esa negociación de "ideas" -es decir, de políticas- el calendario tras la formalización de la dimisión de Mazón comienza a correr. Según el artículo 143 del Reglamento de Les Corts Valencianes, los grupos parlamentarios pueden presentar a la Mesa del parlamento las propuestas de candidatos en el plazo de doce días (hábiles) contados a partir de la fecha de la vacante producida en la Presidencia de la Generalitat.

Eso supondría que el plazo límite vencería el próximo 19 de noviembre. Transcurrido ese periodo de tiempo, la presidenta de la Cámara, Llanos Massó, deberá fijar la fecha en el calendario para celebrar el pleno de investidura entre los tres y siete días siguientes (aunque se pueden acortar tiempos).

Juanfran Pérez Llorca, en Les Corts, junto a Carlos Mazón y Susana Camarero. Rober Solsona / EP

Así, propondrá entonces al candidato que más consenso haya reunido en la ronda de consultas. De manera que se prevé que la sesión plenaria tendría lugar entre el 24 y 28 de noviembre.

En caso de que ningún candidato propuesto logre mayoría absoluta en primera votación o, en su defecto, mayoría simple en la segunda vuelta, y transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura (algo que ocurriría a finales del mes de enero), Massó disolvería la Cámara y el presidente de la Generalitat en funciones convocaría elecciones autonómicas.

De esta manera, si la última semana de enero un Mazón en funciones fijara una cita en las urnas, esta debería producirse entre 54 y 60 días después de la convocatoria. Seguramente, el 22 o el 29 de marzo.

Ahora faltará ver cómo se desarrollan los acontecimientos los próximos días. Y mientras se fija como prioridad la investidura, otros asuntos quedan pospuestos. Entre ellos, la presidencia del partido en la Comunitat. Génova no lo ve prioritario antes de la investidura.

Por el momento se descarta la gestora y aparece como posibilidad lo que fijan los estatutos: que el secretario general puede asumir las funciones del presidente en caso de la dimisión de éste. La pregunta que surge entonces es si Pérez Llorca será líder del Gobierno autonómico y del PPCV.