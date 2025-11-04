Pedro Sánchez y sus ministros se niegan a acudir a la comisión de investigación de la dana del Parlamento valenciano

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado. Eduardo Parra / Europa Press

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, así como el resto de miembros del Ejecutivo central que habían sido citados, no acudirán a la Comisión de Investigación de la dana en Les Corts Valencianes.

Así lo ha comunicado este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien ha recordado que no tenían obligación de comparecer ni acudir a este órgano, por lo que el Gobierno ha tomado la decisión de no presentarse en la comisión.

En este sentido, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Alegría ha dejado claro que cuando algún miembro del gabinete es citado por una comisión en el Congreso o en el Senado acude "sin ningún problema".

Pero, ha añadido, la Constitución y los informes del Consejo de Estado señalan que la obligación de los miembros del Gobierno es comparecer en esas comisiones de las Cortes Generales, no así en las comisiones autonómicas.

Además, ha recordado que hay precedentes, ya que una comisión del Parlamento catalán citó también al presidente del Gobierno y "tampoco compareció".

Fue este mismo lunes cuando la Mesa de la comisión de investigación sobre la dana del Parlamento valenciano acordó citar el próximo 11 de noviembre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con otros ministros y representantes del partido.

Además, también llamó a comparecer a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la exministra de Transición Ecológica y actual comisaria europea, Teresa Ribera, a la ministra de Defensa, Margarita Robles; al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Ninguno de ellos acudirá finalmente a someterse a las preguntas de Les Corts sobre la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024 en la que 229 personas perdieron la vida en la provincia de Valencia.

Hasta el momento, las comparecencias que se han producido en esta comisión de investigación de Les Corts han sido las de varios técnicos y expertos, las comparecencias de los miembros del Gobierno central habrían sido las primeras de cargos políticos.

Comisión de Les Corts

Pese a que este martes las víctimas ya han comparecido en la comisión del Congreso, para la del Parlamento valenciano los familiares de los fallecidos todavía no tienen fecha para hacerlo.

En cuanto al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pese a que comparecerá en la Comisión de investigación en el Senado el día 17 de octubre, todavía no hay fecha para su comparecencia en la Comisión de investigación de la dana de Les Corts.

Se esperaba que compareciera antes del día 29 de octubre, cuando se celebró el funeral de Estado, pero todavía no hay fijado un día concreto. La última sesión de la comisión estaba fijada para el pasado 14 de octubre después de que se suspendiera la del 30 de septiembre por la previsión meteorológica.

Para aquella, PP y Vox habían introducido de manera urgente la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, tras su declaración en el juzgado en la que rompió su silencio de los últimos 11 meses.