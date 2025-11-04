La jefa de Emergencias afirmó a la jueza que había una alerta "preparada" a las 18:35 y que supieron del Poyo por Bernabé

La jefa de Servicio de Emergencias 112, Inmaculada Piles, reveló el pasado martes ante la jueza que a las 18:35 del 29 de octubre de 2024, el día de la dana, el Es-Alert estaba "preparado para mandarse".

Así se desprende de la transcripción de la declaración que realizó ante la magistrada a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y en la que se recoge que, casi dos horas antes del envío del Es-Alert, el contenido del mensaje ya estaba "preparado" para enviarse.

Sin embargo, en su declaración ante la instructora de la causa de la dana, reconoció que "no sabía" si estaba tomada la decisión final de enviarlo a la población a la hora en la que le informan de que la alerta está "preparada".

Finalmente, el mensaje se envió a las 20:11 horas del día 29 de octubre. Sin embargo, a las 18:35 horas, tal y como publicó este diario y ha declarado ante la magistrada, Delegación del Gobierno solicitó a la responsable de Emergencias el envío de la alerta masiva.

En ese momento, envió un mensaje de Whatsapp a Jorge Suárez, subdirector de Emergencias. "Jorge, ¿y un Es-Alert?", a lo que le contestó que lo estaban "gestionando" en una respuesta a las 19:00 horas.

En esos momentos, tan solo unos minutos después, llegó el mail de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de las 18:43 horas sobre el aumento de caudal en el barranco del Poyo de 1.686 metros cúbicos por segundo.

Pese a ello, tal y como se desprende de su declaración, fueron "conscientes" de la situación que había en la rambla del Poyo por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que informó de la conversación que acababa de mantener con la alcaldesa de Paiporta a las 19:00 horas.

En ese momento, el caudal superaba en gran medida el umbral máximo de alerta y acabó desbordándose en los municipios. Pero, para Piles, a partir de las 17:00 horas de esa tarde se vieron "desbordados por la emergencia".

Entre esas horas, tuvo lugar la reunión del Cecopi en la que el foco estaba puesto sobre la presa de Forata y no sobre el barranco del Poyo, hasta que la información de Bernabé desvía algunas miradas hacia L'Horta Sud.

"Juicio experto" de la CHJ

En su declaración ante Nuria Ruiz Tobarra, Piles también señala a la CHJ por la información que ofreció a lo largo de la tarde del día 29 de octubre.

Según se recoge en la transcripción, "para el seguimiento de los barrancos, siempre habían asociado que la CHJ era quien les daba datos sobre el impacto que iban a tener las precipitaciones en los barrancos y sobre las posibles alertas hidrológicas que se derivaran de esos impactos".

Además, Piles incidió en la necesidad de "interpretar los datos de lluvias" que llegan. "Los datos de la lluvia son muy significativos, pero merecen una interpretación. Decir que está lloviendo mucho o poco no significa decir si lo va a absorber el barranco, aguas arriba, aguas abajo, qué capacidad tiene el barranco", declara.

Es por ello que la responsable de Emergencias y las personas que recibieron los datos esa tarde "esperaban el juicio experto" del organismo de cuenca para poder "interpretar" las precipitaciones y sus posibles consecuencias.

"Ese día pensó que la CHJ haría esa valoración", reza la transcripción de las palabras de Inmaculada Piles ante la magistrada.

Pradas en el Cecopi

En su declaración, al ser preguntada sobre quién dirigía la reunión del Cecopi, Inmaculada Piles afirmó que la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, era quien dirigía la reunión.

Según ha testificado ante la jueza, mientras ella estaba "conectada al Cecopi", quien "dirigía" la reunión era la exconsellera de Emergencias.

"No era raro, era a quien le correspondía", afirma en relación a la sala del Cecopi y las decisiones. Además, la declarante afirmó que no recuerda escuchar la palabra 'rambla del Poyo', aunque se hablara de municipios.