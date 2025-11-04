El conseller Martínez Mus asume la vicepresidencia de reconstrucción tras la marcha de Gan Pampols

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, asume desde este martes las competencias de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana tras la salida del Gobierno valenciano de Francisco José Gan Pampols.

Se trata de una nueva remodelación del Consell, que se reestructura y fusiona la vicepresidencia segunda para la reconstrucción y el departamento que dirige Martínez Mus, el de infraestructuras.

"Trabajaremos sin descanso y exigiendo lo que tienen que hacer los demás", ha asegurado el nuevo vicepresidente. "Al cabo de un año seguimos esperando acciones de protección y poner en marcha canales de recuperación en la comisión mixta", un órgano que alega que es "una responsabilidad compartida".

Además, ha anunciado que va a pedir una reunión con la comisionada del Gobierno, Zulima Pérez, y con el resto de alcaldes de la dana para trabajar en la recuperación. También ha expresado su voluntad de tener "un contacto normal con las asociaciones de víctimas".

Se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en el que se ha despedido Francisco José Gan Pampols de su cargo al frente de la reconstrucción de la provincia de Valencia tras la dana del 29 de octubre de 2024.

"Además de felicitar a Vicente Martínez Mus, es un día de profunda gratitud y reconocimiento. Gan Pampols se va tras cumplir su misión con entrega, rigor y sentido del deber", ha asegurado la vicepresidenta Susana Camarero.

"Desde el primer día vino a servir y no a figurar, y lo ha hecho con la misma humanidad y determinación que ha marcado toda su carrera al servicio de España", ha manifestado sobre el también militar retirado.

La portavoz del gobierno que dirige Mazón en funciones ha destacado que Pampols ha asumido la "tarea inmensa" de la reconstrucción "con cabeza y con corazón", además de alabar su "capacidad de organización" y su "empatía" tanto con las personas afectadas como con los alcaldes.

"Ha escuchado y ha dado la cara en los momentos difíciles, y lo ha hecho con responsabilidad pública en un ejemplo de ética y de compromiso", ha dicho sobre Pampols.

Además, ha reiterado que el Pla Endavant es "la hoja de ruta para construir una Comunitat Valenciana más fuerte, más resiliente y más justa". Una visión que también ha compartido el recién designado vicepresidente para la reconstrucción.

Por su parte, Martínez Mus ha agradecido también la labor de Pampols y el Pla Endavant que puso en marcha. Ahora, su nombramiento "implica el máximo cumplimiento" de esta hoja de ruta, además de "recuperar, proteger y preparar" la provincia de Valencia.

También ha reivindicado que se debería de haber "blindado" las infraestructuras contra fenómenos extremos para que la gente "no estuviera tan vulnerable", en una crítica a la no ejecución de obras hidráulicas. "Será la prioridad de este Consell", ha recalcado.