La periodista dice a la juez que no oyó a Mazón decir "Cecopi" o "dana" en la comida y que hablaron "un rato" en el parking

Maribel Vilaplana, a su entrada en el juzgado de Catarroja. Jorge Gil / EP

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la dana, ha declarado este lunes ante la jueza que el presidente de la Generalitat recibió y realizó llamadas en el transcurso de la cita pero no recuerda el contenido de ninguna ni él le comentó detalles.

La testigo ha explicado que el líder del Gobierno autonómico se levantaba en todo momento para mantener conversaciones de las posteriormente no le dio ningún detalle y que ella no escuchó nada. Tampoco recuerda referencia alguna a palabras como "lluvias, Cecopi o dana".

Vilaplana ha sido interrogada por un vídeo que recibió en el chat familiar sobre las inundaciones de Utiel y si se lo enseñó a Mazón.

En este punto ha explicado que ella miró el móvil y cree que no abrió en enlace ni se lo mostró al presidente de la Generalitat. Pero, ha añadido, no puede "recordar nada con precisión de ese día".

Además, ha detallado que cuando salieron de El Ventorro sobre las 18:45, Mazón la acompañó al parking. Allí, ha revelado, estuvieron "un rato" hablando, aunque no ha concretado las horas. Esto supone que alargó todavía más su llegada al Palau.

Vilaplana ha llegado a las 9.03 horas a los juzgados de Catarroja, rodeada por una nube de periodistas y fotógrafos.

La periodista ha llegado en medio de una gran expectación, pero no ha hecho ninguna declaración ante los medios que esperaban en la puerta del juzgado. El pasado sábado fue atendida en un centro hospitalario tras sufrir un cuadro de ansiedad.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.