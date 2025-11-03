"Ya no puedo más": Mazón dimite reconociendo sus errores y acusando a Sánchez de ser "una mala persona" por no ayudar a los valencianos

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado este lunes su dimisión a primera hora de la mañana. "Ya no puedo más" ha señalado en una comparecencia acompañado de todos los miembros de su gobierno en la que ha reconocido que estos últimos meses han sido duros para él y su familia.

El todavía jefe del Consell ha anunciado que, tras mantener una conversación con el Rey, era el momento "de reconocer errores". "Me equivoqué, lo reconozco, y voy a vivir con ello toda la vida", ha dicho.

En este sentido, ha admitido que el 29 de octubre de 2024 debió haber anulado su agenda. "Con el temporal yéndose a Cuenca según Aemet, sin una alerta roja... era inimaginable que el Poyo pasara de estar seco a ser una trampa mortal. Pero también es verdad que a media mañana el temporal se centraba en Utiel y yo debí tener la visión política de cancelar mi agenda e ir allí", ha dicho..

También se ha señalado como responsable por no haber dado todas las explicaciones desde el primer día: "Permití que se generaran toda clase de bulos dolorosos por no dar explicaciones a tiempo".

Pero a su vez se ha reconocido "ingenuo" por no pedir la emergencia nacional: "Según el propio Gobierno no iba a permitir que llegaran medios antes. Los días posteriores descubrimos que nos querían dejar solos por estrategia política", ha reprochado al Ejecutivo central, al que también ha recriminado no haber ejecutado las obras hidráulicas de encauzamiento.

Así, ha lanzado reproches al Gobierno de España por haber abandonado a los valencianos "en la peor tragedia" vivida. Incluso, ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha tildado de "mala persona".

El todavía jefe del Consell dejará el cargo y el partido buscará investir un nuevo presidente autonómico de transición hasta 2027, fecha en la que tiene que producirse la cita en las urnas. Para ello, necesitarán el apoyo de Vox en Les Corts Valencianes.

Su dimisión llega después de que la semana pasada se produjera el Funeral de Estado. En él, el presidente recibió gritos e insultos por parte de familiares de las víctimas de la dana que arrasó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.

Pero también después de que la exconsellera de Emergencias e Interior, Salomé Pradas, revelara la semana pasada que la fatídica tarde de la riada sí informó al presidente de la Generalitat del proceso de envío del Es-Alert, el mensaje de alerta masiva a la población. Algo que él mismo admitió poco después.

También tras el cambio de versiones por parte del propio jefe del Consell de lo que hizo aquella tarde al salir de la comida que mantuvo aquella jornada con la periodista Maribel Vilaplana. En un primer momento, admitió que se fue directo al Palau de la Generalitat, pero hace días reconoció que previamente acompañó a la comunicadora al parking donde ésta había aparcado su vehículo.

