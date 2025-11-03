Vilaplana dice que fue víctima de una extorsión de grandes medios de comunicación con imágenes falsas saliendo de casa de Mazón

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la dana, ha revelado este lunes ante la jueza de la dana que ha sido víctima de un intento de extorsión por parte "periódicos muy serios". La amenazaron, ha dicho, con la divulgación de unas supuestas imágenes saliendo de casa del presidente de la Generalitat a partir de las 18:00 horas el 29 de octubre lloviendo.

"¿Quien ha tratado de extorsionarla?", le han insistido en su interrogatorio ante la magistrada, durante el cual se ha derrumbado en varias ocasiones.

"Medios de comunicación, periodistas que para conseguir que yo me sentara a ser entrevistada se han inventado secuencias. Y decían: contaremos que tenemos imágenes saliendo de casa de Mazón", ha explicado.

"¿Qué periodistas?", le han insistido. "No quiero para tener más presión. Esto es una guerra mediática, me escribían para sentarme a cualquier precio. Directivos de medios, todo el mundo. Más o menos sutiles, más o menos hostiles", ha añadido.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.