Los errores reconocidos por Mazón en su dimisión: mantener la agenda y no declarar la emergencia nacional

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reconocido tres grandes errores en la gestión de la dana durante el anuncio de su dimisión de este lunes.

El primero fue, ha apuntado, "permitir que se generaran toda clase de bulos por no dar explicaciones a tiempo" en los días posteriores a la tragedia que dejó 229 muertos el pasado 29 de octubre de 2024.

El segundo, ha afirmado, fue no pedir la declaración de emergencia nacional. Según ha dicho, no lo hizo porque "según el propio Gobierno no iba a hacer que la ayuda llegara antes". "Los días posteriores descubrimos que nos querían dejar solos por estrategia política", ha dicho en referencia al Gobierno central.

Según ha señalado, el mismo presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, le recomendó pedirla. "Y tenía razón", ha admitido el todavía presidente del Gobierno valenciano.

Como tercer error, y por encima de los anteriores, Mazón ha mencionado el hecho de haber mantenido la agenda institucional prevista aquel día, el día de la dana, y no haberla anulado para realizar un seguimiento del temporal.

"Con los datos que teníamos, con el temporal yéndose a Cuenca según Aemet, era inimaginable que el barranco del Poyo pasara de estar seco a ser una trampa mortal. La información clave de esa tarde nunca la supimos ", ha argumentado apuntando a las agencias estatales, también a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

"Pero en la otra punta de la provincia el temporal se centraba en Utiel y tendría que haber tenido la visión política de cancelar mi agenda y trasladarme hasta allí", ha señalado. "Permití que se trasladara la imagen de un presidente ajeno a la tragedia", ha añadido.

"Sé que cometí errores, los reconozco y viviré con ellos toda mi vida. Pido perdón, pero ninguno fue por cálculo político ni por mala fe. Nunca supimos que la tragedia tendría esa magnitud. No supimos de los datos del Poyo, ni que había fallecidos hasta la madrugada del 30", ha indicado, para agregar que "jamás" han escatimado "en recursos, en esfuerzo y en trabajo incansable" estos meses.

Así, ha reconocido el trabajo de su equipo de gobierno, así como de la labor llevada a cabo por el vicepresidente segundo para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat, Francisco José Gan Pampols, por haber diseñado un plan -Endavant- para que lo que pasó, "no vuelva a ocurrir".

"Todo el Consell se ha volcado para reconstruir Valencia", ha subrayado para acto señalar que, aún así, todavía quedan cosas por hacer, como las obras hidráulicas necesarias para encauzar el barranco del Poyo.