La comisión de la dana de Les Corts cita a Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Teresa Ribera el día 11 de noviembre

La Mesa de la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts Valencianes ha acordado este lunes citar el próximo 11 de noviembre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la exministra de Transición Ecológica y actual comisaria europea, Teresa Ribera.

Además, para la misma jornada, también se citará a la ministra de Defensa, Margarita Robles; al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, según han indicado a Efe fuentes parlamentarias.

Hasta el momento, las comparecencias que se han producido en esta comisión de investigación de Les Corts han sido las de varios técnicos y expertos, con lo que las citaciones de la próxima semana serían, en caso de producirse, las primeras de cargos políticos.

Las víctimas de la dana no han comparecido todavía ni tienen fecha para hacerlo en esta comisión de investigación del Parlamento valenciano, la primera que se aprobó tras la tragedia del 29 de octubre de 2024 en la que murieron 229 personas en la provincia de Valencia.

En cuanto al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pese a que comparecerá en la Comisión de investigación en el Senado el día 17 de octubre, todavía no hay fecha para su comparecencia en la Comisión de investigación de la dana de Les Corts.

Se esperaba que compareciera antes del día 29 de octubre, cuando se celebró el funeral de Estado, pero todavía no hay fijado un día concreto. La última sesión de la comisión estaba fijada para el pasado 14 de octubre después de que se suspendiera la del 30 de septiembre por la previsión meteorológica.

Para aquella, PP y Vox habían introducido de manera urgente la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, tras su declaración en el juzgado en la que rompió su silencio de los últimos 11 meses.