El PP valenciano toma posición en la sucesión de Mazón: quiere un congreso y a Vicente Mompó como nuevo líder

El PP de la Comunitat Valenciana ha decidido tomar posición en pleno debate sobre una salida de Carlos Mazón. El partido quiere la celebración de un congreso regional para elegir al nuevo líder y candidato a la Generalitat y muestra su preferencia por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.

La postura fue acordada este viernes en una reunión en Alicante entre las tres direcciones provinciales (Valencia, Castellón y Alicante) que lideran Mompó, Marta Barrachina y Toni Pérez respectivamente. En ella estaba el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, según confirman fuentes de la formación.

Esta posición se toma al margen de una posible dimisión o no del presidente de la Generalitat y es la que se trasladará a Génova.

El mensaje es que los militantes del PP valenciano tienen que poder elegir a su nuevo líder en un proceso que no sea teledirigido por la dirección nacional. Sin embargo, esta toma de posición también supone un inicio de pulso a Génova, que se inclina más por postular a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ante una posible salida de Mazón.

Por el momento no han trascendido los contactos entre el presidente de la Generalitat y la dirección nacional, si bien muchos dan por hecho que se están produciendo estos días. El propio Mazón también se encontraba este viernes en Alicante con los suyos.

Aunque desde Presidencia se trasladó el pasado jueves que no tenía intención de dimitir, dentro del partido se ve insostenible su situación y Feijóo ha decidido mover ficha, como ha informado EL ESPAÑOL.

Permanece la incógnita del cómo y el cuándo, pues los dos escenarios más factibles sobre la mesa y de los que ha venido informando este periódico -un relevo con nueva investidura y unas elecciones autonómicas anticipadas- son de alto riesgo.

La próxima semana aparece clave porque la presión no parece que vaya a cesar. La periodista que comió con Mazón el día de la dana en El Ventorro, Maribel Vilaplana, declara ante la jueza de la dana el lunes. Entre ese día y el miércoles también acudirán al Congreso las víctimas de la tragedia.

En teoría, el miércoles es la anunciada remodelación del Gobierno anunciada por el presidente de la Generalitat pero que muchos ven ya en el aire.

Y en medio de toda esta agenda, se siguen sucediendo otro tipo de novedades como el cambio de estrategia de la exconsellera Salomé Pradas, que ha decidido salir a aclarar que sí informó a Mazón de la alerta a las 19:43.