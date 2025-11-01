Mazón admite ahora que Pradas sí le informó sobre el Es-Alert de la dana, pero asegura que no le pidió permiso para enviarlo

El presidente valenciano, Carlos Mazón, admite ahora que sí fue informado por parte de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, de que la Generalitat iba a enviar el mensaje Es-Alert para advertir a la población la tarde de la dana. Puntualiza, sin embargo, que ella no le pidió permiso.

Así lo confirmaron este viernes fuentes de Presidencia a EL ESPAÑOL. Se trata de un nuevo cambio de versión por parte de Mazón sobre su actuación durante la trágica jornada. Había negado hasta la fecha conocer el envío, incluso recientemente, en la entrevista concedida a este periódico del pasado domingo 26.

Salomé Pradas parece haber reaccionado, indignada, ante estas negaciones. La exdirigente ha abandonado su perfil bajo para manifestar en multitud de medios de comunicación que sí trasladó a Carlos Mazón que iba a enviar el Es-Alert.

En concreto, según precisó la propia Pradas a EL ESPAÑOL, le comunicó esta medida excepcional, inédita en la Comunitat Valenciana hasta esa tarde, en la llamada que ambos mantuvieron a las 19:43 horas.

En definitiva, según coinciden ambos en afirmar ahora, Salomé Pradas comunicó a Carlos Mazón por teléfono que la Generalitat, ante el riesgo de la ruptura de la presa de Forata -ambos ignoraban en ese momento la catástrofe que ya estaba provocando la avenida en el barranco del Poyo- procedía a enviar el mensaje masivo.

Mazón, en cambio, sostenía hasta hace días que ni siquiera se lo había comunicado. ¿Supo usted durante la tarde de la dana en algún momento que se iba a enviar la alerta a la población?, le preguntó este diario.

"No se me informa"

"No. No se me informa ni soy un trámite a pasar, parecería una obstrucción técnica en el proceso que el presidente de la Generalitat sea quien tenga que enviar alertas. ¿Por qué se me iba a consultar si no viene ni en el protocolo, ni estoy en el plan de inundaciones? Es absurdo. La jerarquía, desde luego, está clara. Yo no formo parte del Cecopi", aseveró.

EL ESPAÑOL le repreguntó. "Parece lógico que una consellera que va a hacer una cosa inédita como enviar un SMS masivo la consulte con el presidente de la Generalitat. ¿En ningún momento le informó?", rezaba la pregunta. Fueron seis las llamadas entre ambos esa tarde. La última, a las 20:10, un minuto antes del envío de la alerta.

"No. Y también me consta que una decisión de ese tipo no es una decisión de la propia consellera. En el órgano de coordinación se trabaja de manera conjunta atendiendo a los expertos operativos. Todavía nadie me ha dicho qué decisión, qué propuesta, qué instrucción propuesta por los técnicos desoyó o se negó a efectuar la consellera de Emergencias", replicó.

Mazón añadió detalles. "A las 20:10 hay una llamada mía a Salomé para decirle que estoy de camino, ‘voy para allá’. Y a las 20:10, ya se ha dicho en los juzgados por parte de los técnicos que manejaban el sistema informático del Es-Alert, el botón ya estaba apretado. Hay un tiempo técnico de activación, de comprobación, una serie de elementos técnicos que hace que unos cuantos minutos antes el botón ya esté apretado", aseguró.

Su declaración

Y a este relato quiso responder Salomé Pradas, que se remitió a su declaración prestada en sede judicial del pasado mes de abril, en la que se le cuestionó sobre la gestión del envío de la alerta.

En ese contexto, explicó ante la jueza que habló con presidencia de la Generalitat, con el secretario autonómico de Presidencia, con el jefe de Gabinete de Carlos Mazón y con el propio presidente.

De estas explicaciones ya se infería que toda esa comunicación de decisiones incluía el Es-Alert, pero no lo pronunció explícitamente.

Se trata del segundo cambio de versión por parte de Carlos en apenas una semana, ya que el pasado domingo admitió un detalle que también había omitido hasta la fecha.

Cuando abandonó el restaurante El Ventorro después de comer con la periodista Maribel Vilaplana, en lugar de dirigirse directamente al Palau de la Generalitat se desvió ligeramente para acompañarla al parking en el que ella había estacionado.

Ambas revelaciones, unidas a los gritos que le profirieron los familiares de las víctimas de la dana en el funeral de Estado del pasado miércoles, han minado sobremanera su figura y han llevado al PP a acelerar su relevo como líder popular.