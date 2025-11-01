Maribel Vilaplana, ingresada en el hospital por una crisis a dos días de declarar como testigo sobre su comida con Mazón

La periodista que comió con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana, Maribel Vilaplana, ha sido ingresada en el hospital este sábado tras sufrir una crisis, según han confirmado fuentes de su entorno a EL ESPAÑOL.

La comunicadora, que está citada a declarar este lunes en el juzgado que investiga la causa, se ha sentido indispuesta a lo largo de la tarde y se ha trasladado al centro hospitalario, donde los médicos han decidido ingresarla.

La crisis viene derivada de la alta presión que vive por la inminente declaración en calidad de testigo ante la jueza de la dana, Nuria Ruiz, en el juzgado de instrucción 3 de Catarroja.

Las mismas fuentes consultadas por este periódico explican que Vilaplana tiene la "voluntad total" de declarar el lunes, por lo que habría pedido a los médicos que hicieran todo lo posible para poder hacerlo y "así poder pasar página" de este episodio.

No en vano, las informaciones publicadas sobre la comida que mantuvo con el jefe del Consell en el restaurante El Ventorro hace un año habrían afectado a su estado de salud.

Entre ellas, especialmente, la que asegura que durante el ágape recibió un tuit sobre las inundaciones que se estaban produciendo aquel día en Utiel y se lo enseñó a Mazón. Algo que su entorno, sin embargo, niega que ocurriera.

Su ingreso hospitalario, podría poner en riesgo su declaración en el juzgado, ya que apenas quedan 48 horas para que se produzca. Deberán ser los sanitarios los que decidan si puede recibir el alta en las próximas horas, o no.

En caso de no recibir el alta, la periodista debería trasladar a la magistrada un informe médico que justifique su no asistencia.

Ticket del parking

Este mismo viernes, horas antes de que se produjera su ingreso hospitalario, la magistrada pidió a Vilaplana que aportara el ticket del parking al que le acompañó Mazón tras finalizar la comida en El Ventorro.

También "cualquier elemento" que permitiera corroborar "documentalmente el periodo en el que la testigo permaneció junto al President de la Generalitat" el 29 de octubre.

Según señala la magistrada en su resolución, la prueba solicitada se convierte en "útil" porque permitiría conocer la entrada y salida del parking.

Esto permitiría, a su juicio, saber "hasta qué momento" la periodista "acompañó al presidente, y en consecuencia, hasta qué momento pudo estar presente durante las llamadas" que mantuvieron Mazón y la exconsellera de Justicia e Interior investigada, Salomé Pradas.

En caso de no disponer del ticket, la jueza lo requerirá a la empresa de aparcamiento para determinar la hora de entrada y salida del vehículo de la periodista.