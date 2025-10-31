Salomé Pradas aclara que informó a Carlos Mazón del proceso de envío del Es-Alert el día de la dana

La exconsellera de Justicia Salomé Pradas ha decidido aclarar que informó puntualmente a Carlos Mazón de todo el proceso de envío del Es-Alert la tarde de la dana.

Fuentes del entorno de la que fuera responsable de Interior, que se encuentra investigada en la causa, se remiten a su declaración prestada en sede judicial el pasado abril en la que se le cuestionó sobre la gestión del envío de la alerta.

En ese contexto, explicó ante la jueza que habló con presidencia de la Generalitat, con el secretario autonómico de Presidencia, con el jefe de Gabinete de Carlos Mazón y con el propio presidente.

De estas explicaciones ya se infería que toda esa comunicación de decisiones incluía el Es-Alert, pero no lo pronunció explícitamente. Ahora ha querido salir a matizarlo.

Algo que incrementa la presión sobre Mazón y contrasta radicalmente con las afirmaciones del presidente de la Generalitat de que en ningún momento fue informado del Es-Alert. Así lo aseguró, de hecho, en una reciente entrevista con EL ESPAÑOL.

En ella fue preguntado sobre si supo durante la tarde de la dana en algún momento que se iba a enviar la alerta a la población.

"No. No se me informa ni soy un trámite a pasar, parecería una obstrucción técnica en el proceso que el presidente de la Generalitat sea quien tenga que enviar alertas. ¿Por qué se me iba a consultar si no viene ni en el protocolo, ni estoy en el plan de inundaciones? Es absurdo. La jerarquía, desde luego, está clara. Yo no formo parte del Cecopi", afirmó.

Este periódico le repreguntó por las llamadas entre él y Pradas esa tarde. Fueron 6 en total antes de que el presidente de la Generalitat llegara al Cecopi.

"¿En ningún momento le informó?", le insistió EL ESPAÑOL. "No. Y también me consta que una decisión de ese tipo no es una decisión de la propia consellera. En el órgano de coordinación se trabaja de manera conjunta atendiendo a los expertos operativos. Todavía nadie me ha dicho qué decisión, qué propuesta, qué instrucción propuesta por los técnicos desoyó o se negó a efectuar la consellera de Emergencias.

A las 20:10 hay una llamada mía a Salomé para decirle que estoy de camino, ‘voy para allá’. Y a las 20:10, ya se ha dicho en los juzgados por parte de los técnicos que manejaban el sistema informático del Es-Alert, el botón ya estaba apretado. Hay un tiempo técnico de activación, de comprobación, una serie de elementos técnicos que hace que unos cuantos minutos antes el botón ya esté apretado", aseguró Mazón.