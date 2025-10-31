Olga, florista, revela cuál es la flor más cara en Todos los Santos: "El precio sube a 6 euros por unidad, es el doble"

Si por algo se caracteriza el día de Todos los Santos es por honrar a los difuntos con flores. Existen muchos tipos, pero uno en concreto es el más popular para estas fechas. Y por la simple ley de la oferta y la demanda, el precio sube cuando se acerca el 1 de noviembre.

La florista valenciana Olga Arqués regenta su propia floristería en Valencia desde hace 40 años, Arqués Flor. Al igual que sus compañeros de profesión, cuando llega el mes de octubre empieza a preparar la campaña del día de Todos los Santos, la más importante para ella a nivel económico.

Sobre todo, al vender flores como el lirio blanco, una flor que últimamente "está de moda": "Normalmente el precio de venta oscila en cuatro euros, y ahora sube a seis por unidad".

Así, explica que la subida de precios se nota mucho, y lo asemeja a otra festividad importante: "Ocurre como con el marisco en Navidad. Facturo el doble que un mes normal".

Eso sí, resalta que "desde el 1 de octubre son unas semanas de locura". Es precisamente ese momento en el que empieza a recibir encargos de cara al 1 de noviembre.

La floristería es suya, y además es ella misma la única persona que trabaja allí. Antes lo hacía, por ejemplo, su marido. O contrataban a otros trabajadores para fechas señaladas. En aquel momento, cuenta Olga que llegaban a hacer "cerca de 500 encargos para Todos los Santos".

Con el paso de los años, esta florista de Valencia ha decidido poner un cupo máximo de encargos. "Si no pongo un tope se me desborda el trabajo", confiesa. No porque no quiera trabajar más horas, sino porque "no hay suficiente tiempo para hacerlos". Aun así, acepta 250 encargos para el 1 de noviembre.

Sobre las flores que encargan los clientes, explica Olga que con el paso de los años ha ido ganando peso una tendencia: la flor artificial. "El mercado ha evolucionado muchísimo, cada día menos gente busca la flor natural".

"Cuando yo era pequeña, la flor se vendía natural y suelta. La gente se iba al cementerio y formaba sus propios ramos", recuerda la florista. Ahora todo eso ha cambiado, y los clientes que quieren flores naturales buscan que estén preparadas para poner en la lápida".

Quienes optan por la flor artificial suelen tener dos razones: "Buscan dejar la misma flor todo el año en el cementerio y también pesa la cuestión económica, se gasta menos dinero porque dura más", apunta.

Además, el precio de la flor es "el más caro de todo el año", subraya Olga. Prácticamente "se duplica el precio de coste". Esto, explica, ya ocurre en otras campañas como la de Día de la Madre y San Valentín, aunque "en flores muy puntuales". "En noviembre, da igual el tipo de flor", añade.