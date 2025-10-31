La jueza pide a Maribel Vilaplana el ticket del parking al que le acompañó Mazón tras la comida del día de la dana

La jueza de la dana ha pedido a la periodista Maribel Vilaplana que aporte el ticket del parking al que le acompañó Carlos Mazón tras finalizar la comida en El Ventorro el día de la dana.

La magistrada le solicita también "cualquier elemento que corrobore documentalmente el periodo en el que la testigo permaneció junto al presidente de la Generalitat" el 29 de octubre.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.