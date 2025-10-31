La jueza de la dana cita como testigo a la jefa de Protección Civil del Gobierno que pidió enviar el ES-Alert a las 18.34h

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre ha acordado citar como testigo a la jefa de Protección Civil de Delegación del Gobierno.

Según declaró esta semana una responsable del 112, esta reclamó enviar el ES-Alert a la población a las 18.34 horas, una hora y media antes de que se remitiera: "Inma, esto es necesario", le dijeron. Finalmente se envió a las 20.11 horas, cuando ya había fallecido gente.

Así lo ha acordado la jueza tras el escrito presentado el 28 de octubre por la acusación popular que ejerce FETAP-CGT. De esta forma se acuerda citar a declarar a la jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación de Gobierno de Valencia, a los efectos de lo solicitado por esta representación.

Durante su declaración como testigo, la jefa del 112, Inmaculada Piles, afirmó que la responsable de Protección Civil requirió el mensaje para alertar a la población a las 18.34 horas, y se le contestó desde el Cecopi que se estaba gestionando.

Así consta en un correo enviado por el jefe de la unidad de análisis del 112, Juan Ramón Cuevas, a esa hora, con "una propuesta de redacción de mensaje", señaló Piles.

Así mismo, afirmó que ese día estuvo en contacto con el ex secretario autonómico, Emilio Argüeso, investigado en el procedimiento, para remitirle información acerca de las lluvias y que en una ocasión este le pidió información, la mañana de la dana, por el trayecto de Valencia a Xàtiva "para Presidencia".

En la misma providencia, la magistrada accede a la petición de la representación de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y une a la causa un dictamen pericial y cita en esta calidad de perito al catedrático emérito de la Universitat de València Eugenio I. Burriel de Orueta, quien tiene publicado un artículo sobre inundaciones que esta parte considera que podría ser "importante" para el procedimiento.

Según esta acusación, en el artículo 'La experiencia de las emergencias por inundación en la provincia de Valencia entre 1983 y 1990. La importancia de la lectura geográfica de este riesgo', publicado en la revista 'Cuadernos de ordenación del territorio', se destaca la importancia de poder avisar a tiempo del riesgo de inundación y se explica la respuesta dada en la provincia de Valencia, entre 1983 y 1990, ante diferentes supuestos.

Burriel de Orueta es catedrático emérito de Geografía de la UV y doctor en derecho. También fue máximo responsable de la gestión de las emergencias en la provincia de Valencia, como Gobernador Civil, y en toda la Comunitat Valenciana, como delegado del Gobierno, entre diciembre de 1982 y diciembre de 1989, época esta en que no estaban desarrolladas las competencias en la materia en el Gobierno valenciano.

Por otra parte, la magistrada ha requerido a la Conselleria de Emergencias para que, en el plazo de tres días, aporte al Juzgado el correo electrónico remitido por el técnico de Emergencias (jefe de Análisis y Seguimiento de Emergencias) desde su cuenta a la de la sala del CCE, a las 18:38 horas del 29 de octubre, sobre la propuesta de texto de ES-Alert, con el consentimiento del testigo.