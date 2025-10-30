Mazón se toma un "tiempo de reflexión" tras los gritos de las víctimas en el funeral pero descarta dimitir

Mazón, este jueves en el funeral de Estado. Rober Solsona / EP

Carlos Mazón ha afirmado este jueves que va a hacer una "reflexión profunda" en los próximos días tras los gritos e insultos que recibió por parte de las víctimas de la dana en el funeral de Estado celebrado ayer miércoles en el Museo de las Ciencias de Valencia.

"Me hago cargo del día de ayer. No dejo de pensar en ello. Sé lo que significan estos días", ha afirmado el presidente de la Generalitat.

Fuentes de Presidencia consultadas por EL ESPAÑOL niegan que vaya a hacer un anuncio de dimisión, mientras Mazón se ha remitido a las comparecencias en las comisiones de investigación que afrontará las próximas jornadas.

Se trata de las de Les Corts, el Senado y el Congreso. En este último está citado para el 17 de noviembre. Dentro del PP han interpretado desde hace unos días que será después de esas comparencias cuando Alberto Núñez Feijóo comunique la decisión sobre su futuro.

Los acontecimientos, en todo caso, parecen acelerarse y cualquier hoja de ruta puede cambiar. Además, será el propio Mazón quien tenga que realizar cualquier anuncio.

El presidente de la Generaitat se ha limitado a señalar por el momento que tiene previsto seguir recibiendo a víctimas en su despacho y que hoy mismo se verá con una familia.

