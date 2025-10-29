Los Reyes y Sánchez saludarán en privado a las víctimas de la dana en un encuentro sin Mazón antes del funeral

Los Reyes en la misa funeral por las víctimas de la dana. Jorge Gil / EP

Los Reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, finalmente sí saludarán a los familiares de las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre en un encuentro privado que tendrá lugar antes del Funeral de Estado. Una reunión en la que no participará el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

A pocas horas de que se celebre la ceremonia en el Museo de las Artes y de las Ciencias, Moncloa ha difundido a los medios de comunicación el programa definitivo de la jornada. En la cronología se incluye un breve saludo por parte de los monarcas y Sánchez a las víctimas entre las 17:45 y las 18:00 horas, en una sala adyacente al espacio principal donde se desarrollará el funeral.

Será antes del saludo a las autoridades y del arranque del acto oficial, al que el jefe del Consell sí ha confirmado su asistencia. Mazón, sin embargo, no participará en el encuentro con los familiares. El protocolo del acto, cabe apuntar, lo establece Moncloa, que es quien asume la organización del evento.

Con esta organización, parece que Moncloa haya atendido las peticiones de las víctimas. Varias asociaciones reclamaron en su día que el jefe del ejecutivo valenciano no asistiera al Funeral de Estado. La presidenta de la Associació de Víctimes Mortals de la Dana, Rosa Álvarez, reclamó que, en caso de que finalmente Mazón decidiera hacerlo, no les saludara.

La vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, fue quien aseguró en su día que el presidente de la Generalitat asistiría al acto y lo haría, en todo caso, "con todo el respeto y afecto a las víctimas". Sin embargo, remarcó que desconocía el protocolo y no pudo concretar si habría "saludos de ningún miembro".

Finalmente, sí lo habrá, pero Mazón no estará en él. Moncloa ha incorporado tan solo la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los Reyes.

El funeral comenzará a las 18:00 de la tarde. Previamente, según el programa, los familiares de las víctimas llegarán al recinto entre las 16:00 y las 17:00 horas. También en esa horquilla deben acudir los alcaldes de los municipios afectados.

Ya pasada esa hora, llegarán los presidentes de las comunidades autonomas, así como las vicepresidentas del Gobierno y los demás ministros del Ejecutivo de España. Junto a ellos, también los presidentes del Congreso y del Senado, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

La llegada de los Reyes está prevista a las 17:45 horas y tras la recepción con Sánchez y saludar a las autoridades, se desplazarán a una sala adyacente para mantener un encuentro con los familiares de las víctimas.

La ceremonia arrancará a las 18:00 de la tarde con el himno nacional, al que seguirá la lectura de los nombres de todas las víctimas. Posteriormente, tres familiares (una de Valencia, otra de Bétera y otra de Letur) leerán unas palabras.

El acto concluirá con una ofrenda floral de los Reyes, la intervención del Rey Felipe VI y la interpretación del concierto de Aranjuez.