El precioso regalo de Alsina a Amparo, que perdió a su perro en la dana: "Era la mascota de mi hijo y se ahogó en mi casa"

El precioso regalo de Alsina a Amparo, que perdió a su perro en la dana.

Se cumple el primer aniversario de la dana, y este 29 de octubre también hace un año que Amparo perdió al perro de su hijo en su propia casa: "Se ahogó con el agua".

Así se lo ha recordado al periodista Carlos Alsina, que ha emitido su programa informativo Más de uno de Onda Cero desde la zona cero de la dana. Concretamente, desde el Auditorio Banda Primitiva de Paiporta, donde el agua hace un año llegó a superar los dos metros de altura.

Desde el teatro, ya restaurado y símbolo de la fuerza vecinal, ha pronunciado un emotivo discurso en el que, en primer lugar, ha pedido perdón a los vecinos por no haber podido "encontrar las palabras" exactas que describieran el dolor y "desgarro" del drama vivido con la riada. Allí ha dado voz a damnificados como Amparo.

Esta vecina de la zona cero ha relatado, en directo, cómo vivió el 29 de octubre: "En mi casa el agua sorprendió sin previo aviso, como en todas, y quedó completamente arrasada".

Visiblemente emocionada, Amparo asegura que no sabe "expresar con palabras" lo que sentía al entrar en su casa tras la dana. "Piensas '¿dónde estoy?', y no parece tu casa ni tu barrio", explica.

"Era todo una desolación absoluta", recuerda. Y piensa en los coches amontonados, las hierbas y cañas que llenaban las calles, las ventanas "reventadas", las puertas y patios destruidos...

Así, relata cómo al entrar en su casa ella veía "desolación": "Pensaba en lo mucho que me había costado levantar mi casa y ahora no tengo absolutamente nada", lamenta.

De hecho, a pesar de tener el interior de su casa destrozada y de la muerte de su perro, cuenta Amparo que ella no llegó a irse a vivir a otro lugar. "Con barro y humedad, pero siempre he estado en mi casa", asegura.

Ahora, un año después, sigue recordando al perro de su hijo. Emocionada, le cuenta a Alsina que le encantaría tener otro: "Por supuesto, cuando pueda me gustaría tener otro". Y hace un llamamiento a través de las ondas: "Si alguien tiene alguno para adoptar, yo adopto".

Y Alsina hace su magia. Simula preguntar al público si alguno tiene animales en adopción, y de repente aparece Elena. Una mujer, que se dirige por el pasillo hacia el escenario "acompañada": lleva dos perros. Es de la protectora de animales Modepran.

😢 Amparo perdió al perro de su hijo en la dana



🐶 Hoy, durante el especial de @MasDeUno en Paiporta, ha conocido a Pulga#AniversarioDanaMásDeUno



🔴 Escucha el programa en directo: https://t.co/Y8xz5nzQJK pic.twitter.com/ZnRpBb7Tze — Onda Cero (@OndaCero_es) October 29, 2025

Amparo, incrédula y emocionada, no da crédito: "No me digas que uno es para mí", dice casi entre lágrimas. Los dos perros, Pulga y Lisa, se acercan a Amparo. "¿No te animas con los dos?", le reta Alsina.

Finalmente, Amparo opta por Pulga, una perrita blanca. La primera que se le ha acercado al subir al escenario. Ya sentada sobre su regazo, bromea mientras la acaricia: "Pues ya tengo una pulga para cuidar".